|
Как выставлять оценки тем, кто учится дистанционно? Анонс «В обстановке мира»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В особом режиме сейчас работают учреждения образования Беларуси. Не все школьники вернулись за парты, а студенты в большинстве случаев на удалёнке. Новые понятия для тех, кто учит и учится.
– будут ли смещать сроки ЦТ и вступительной кампании?
Читайте также:
– нужно ли меньше платить, если образование дистанционное?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В особом режиме сейчас работают учреждения образования Беларуси. Не все школьники вернулись за парты, а студенты в большинстве случаев на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)