Кровеносные сосуды головного мозга горожанина испытывают постоянные перегрузки. Работа за компьютером, загрязнение воздушной среды плюс курение, конфликты на работе и дома, а также многое другое, с чем современный человек сталкивается ежедневно, провоцируют сосудистые заболевания. Более 60% городских жителей периодически страдают симптомами нарушения мозгового кровообращения, самый распространенный из которых головная боль.

Обычно ее воспринимают как следствие банального переутомления или неумеренной выпивки, но на деле она чаще всего сигнализирует о нарушении мозгового кровообращения. Ощущение сдавливания в висках, пульсирующая боль в затылке, «голова раскалывается», слабость и другие периодические проявления головной боли – это повод, чтобы начать профилактику сосудистых заболеваний.

Тревожным звоночком должны стать головокружения, шум в ушах и другие недомогания, которые могут свидетельствовать о начале развития хронической ишемии мозга – церебральной патологии, возникающей в результате медленно прогрессирующего нарушения кровообращения. Это ответная реакция организма на локальный кислородный голод, обусловленный недостаточностью кровоснабжения мозговой ткани. Дополнительными симптомами являются быстрая утомляемость, плохой сон, ухудшение памяти и другие подобные признаки. Последствия этих нарушений самые суровые — от склероза мозга и ишемического инсульта до старческого слабоумия.

Наиболее частыми факторами возникновения хронической ишемии мозга являются атеросклероз сосудов мозга и нарушения артериального давления (гипертония или гипотония), широко распространенные сегодня системные и локальные патологии, встречающиеся не только у людей старшего возраста, но и у молодежи. К ним приводят не только вредные привычки (курение и злоупотребление алкоголем), но и отсутствие регулярных физических нагрузок (гиподинамия), и сидячий образ жизни, способствующий появлению остеохондроза, а также ряд других 7 факторов, в комплексе создающих «оптимальные» условия для возникновения и развития нарушений в работе головного мозга.

Часто при возникновении головной боли первым (в ряде случаев единственным) способом борьбы с ней становится прием обезболивающих препаратов. Такое симптоматическое лечение, конечно, не устраняет причину боли. Более того, обезболивающие зачастую «смазывают» клиническую картину и специалистам становится труднее диагностировать заболевание. Поэтому каждому, у кого головные боли носят регулярный характер и кто относится к группе риска сосудистых заболеваний, помимо симптоматического лечения, необходимо наблюдаться у врача-невролога, а также проводить профилактику хронической ишемии мозга.

Для профилактики и лечения головных болей, вызванных сосудистыми нарушениями, используются препараты, нормализующие работу сосудов и улучшающие обменные процессы. Они препятствуют развитию хронической ишемии мозга, а заодно повышают умственную активность, улучшают память и внимание, снимают психологическую нагрузку. Их может прописать только врач, и не стоит пользоваться советами «опытных» больных со стажем.

Для профилактики сосудистых заболеваний головного мозга важно включать в рацион питания продукты, богатые витаминами группы В (шпинат, брокколи, зеленый горошек, мясные продукты, яйца, рыба и другие). Эти витамины являются источниками бодрости и хорошего настроения, снижают чувство тревоги и улучшают работу сосудов. Регулярные физические нагрузки, занятия спортом или прогулки на свежем воздухе также способствуют укреплению сосудов мозга. Переедание, курение, алкоголь и стресс — признанные враги сосудов, поэтому исключите эти факторы из своей жизни или постарайтесь снизить их присутствие до минимума.

В случае, когда головная боль длится несколько дней и проявляется регулярно, не стоит делать обезболивающие препараты своими постоянными спутниками — обратитесь за квалифицированной помощью к врачу-неврологу.

Если у вас повышено или понижено артериальное давление или вам диагностировали повышенное внутричерепное давление либо атеросклероз сосудов мозга, это означает, что вы находитесь в группе риска возникновения хронической ишемии мозга, и вам необходимо профилактическое лечение, направленное на нормализацию работы и укрепление сосудов головного мозга.

Н.СОЛОДКАЯ, инстурктор-валеолог ГУ «Смолевичский РЦГиЭ».