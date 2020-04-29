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Беларусь будет продолжать практику альтернативных поставок нефти
29.04.2020 13:36 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: regnum.ru
В мае запланировано поставить из России 1,13 млн т нефти - при том, что согласно индикативному балансу беспошлинно может быть поставлено 2 млн т.
Об этом сообщил
Глава «Белнефтехима», в свою очередь, заявил, что Беларусь намерена продолжить работу с альтернативными источниками. «Объемы будут определяться исходя из конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков", - сказал Тищенко.
В апреле, проинформировал глава «Белнефтехима», Беларусь, как и планировалось, получила около 2 млн т нефти. "Из них 1,56 млн т - это российские поставки по трубе и железнодорожным транспортом. Остальной объем - танкерные поставки и собственная добыча", - уточнил он.
Напомним, в апреле после долгих переговоров и приостановки прокачки крупные российские нефтяные компании возобновили поставки в Беларусь. Помимо российской нефти, Беларусь закупала азербайджанское (через порт Одессы) и норвежское сырье (с перевалкой в Клайпеде).
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В мае запланировано поставить из России 1,13 млн т нефти - при том, что согласно индикативному балансу беспошлинно может быть поставлено 2 млн т.
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