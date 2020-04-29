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Бранко Канкараш покидает БГК имени Мешкова

29.04.2020 16:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бранко Канкараш покидает БГК имени Мешкова

Линейный Бранко Канкараш покидает Брестский гандбольный клуб имени Мешкова. 

Канкараш провёл в БГК один сезон и остался недоволен количеством игрового времени на площадке. Пока неизвестно, где Канкараш продолжит карьеру. Черногорец выступал за БГК во всех турнирах. Команда не вышла из группы Лиги чемпионов. В чемпионате Беларуси брестчане досрочно заняли первое место. Отметим, что Канкараш выступал за сборную своей страны на чемпионате Европы-2020, где черногорцы добились одной победы в трёх матчах.

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Линейный Бранко Канкараш покидает Брестский гандбольный клуб имени Мешкова.  Канкараш провёл в БГК один сезон и остался недоволен количеством игрового времени на...
 
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