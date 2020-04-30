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Страны Европы продолжают снимать карантинные ограничения

30.04.2020 12:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Страны Европы продолжают снимать карантинные ограничения

Европейские страны продолжают снимать карантинные ограничения. Сегодня запрет на перемещение между регионами страны сняла Словения. 

По словам премьер-министра страны, число инфицированных и больных сократилось до уровня, который позволил постепенно снимать ограничения. С 20 апреля здесь уже работают строительные и мебельные магазины. Постепенно нормализуется ситуация и в Италии. Здесь готовятся возобновить железнодорожное сообщение. А в Польше второй этап смягчения ограничений начнется с 4 мая. Здесь возобновят работу торговые центры и отели. Откроются и музеи, библиотеки, спортивные площадки, реабилитационные центры.

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Европейские страны продолжают снимать карантинные ограничения. Сегодня запрет на перемещение между регионами страны сняла Словения.  По словам премьер-министра...
 
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