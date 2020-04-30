Источник материала: Myfin

Безопасность и прозрачность всех процессов: зачем банки выбирают облачные технологии

Одним из первых белорусских банков , начавших переход от традиционной ИТ-инфраструктуры к облачным сервисам, стал БНБ-Банк . Его миграцию в облако обеспечивала компания А1, которой принадлежит один из крупнейших дата-центров в республике.



Банки в облаке: зачем это нужно?

Причин популярности облачных технологий в банковской сфере несколько. Их основное преимущество заключается в сочетании двух критически важных факторов. С одной стороны, это легкость и прозрачность управления информационными системами. С другой — обеспечение надежной защиты от возможных киберугроз. Это гарантируют имеющиеся в распоряжении дата-центра сертификаты в области информационной безопасности. Так, дата-центр A1 прошел аттестацию Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, имеет сертификат PCI DSS, а также соответствует стандарту надежности инфраструктуры и оборудования Tier III и стандарту информационной безопасности ISO 27001, который подтверждает соблюдение требований в области информационной безопасности для создания, развития и поддержания системы менеджмента информационной безопасности (СМИБ).

Такие строгие требования к безопасности обусловлены необходимостью гарантировать конфиденциальность, целостность и вместе с тем доступность размещаемых данных, а также минимизировать риски финансовых и репутационных потерь, связанных с угрозами информационной безопасности.

В целом виртуальные ресурсы обходятся дешевле, чем создание и развитие собственной инфраструктуры. А в случае необходимости (например, при запуске новых продуктов) используемые мощности масштабировать намного легче, чем в случае с традиционными ИТ-решениями: нужная конфигурация предоставляется исходя из требований момента, а при необходимости легко меняется. Кроме того, использование облачных ресурсов подразумевает возможность отдать поддержку инфраструктуры на аутсорс и тем самым сократить затраты на оплату труда собственных специалистов.

Еще одна возможность, которая привлекает внимание банковской сферы к облачным технологиям, — возможность снизить затраты на приобретение лицензионного программного оборудования. А1 предлагает своим клиентам пользоваться актуальными лицензионными версиями необходимых программ из облака по модели подписки, что более выгодно по сравнению с покупкой собственного ПО.

Новые сервисы — быстрее и проще

Главное преимущество, которым банки могут пользоваться после размещения своей инфраструктуры в облаке, — это возможность оперативно запускать нужные сервисы, которые гарантированно будут работать в режиме 24/7. При этом каждое новое решение и приложение перед внедрением должно быть испытано и проверено во всех деталях.

И именно здесь облачные технологии могут оказаться особенно полезными. С их помощью банки получают удобную тестовую среду, в рамках которой могут испытывать те или иные ресурсы на отдельной площадке — своего рода «копии» основной, но при этом никоим образом не влияющей на ее работу. Скорость запуска и тестирования новых сервисов — неоспоримый плюс облачных технологий для банковского сектора.

Время и деньги: потратить, чтобы получить

Стоимость миграции в облако очень сильно зависит от конкретных задач клиента, а также от масштабов его деятельности. В зависимости от потребности в размещении ресурсов цифры могут варьировать от нескольких тысяч до десятков тысяч белорусских рублей.

То же касается и сроков переезда: они сильно различаются в зависимости от того, какого рода данные предстоит перенести в облако (приложения, базы данных и т. д.). Стоит учитывать, что самой миграции предшествует еще один важный этап: подготовка плана переезда и площадки для него. В общей сложности период миграции может составлять от одного месяца до года.

Однако впоследствии, когда миграция уже завершена и облачная инфраструктура функционирует в нормальном режиме, время, затраченное на миграцию, в буквальном смысле начинает работать на вас: любые вопросы могут быть решены в считанные минуты. Так, например, выделение дополнительных ресурсов займет не более получаса с момента обращения.

Сервис — 24/7

Первое, в чем хочет быть уверен клиент, — это в том, что все нужные ему инструменты будут доступны в необходимый момент времени. Любое отклонение от заявленного уровня сервиса, любая недоступность онлайн-помощников и приложений — даже по вполне объяснимым причинам — вызывает много негатива со стороны клиентов и не самым лучшим образом сказывается на репутации банка.

Функционирование сервиса в режиме 24/7 — уже не столько преимущество для клиента, сколько обязательное условие. И облачные технологии значительно облегчают его выполнение.

Итак, главное, что дают облачные технологии банковской сфере, — большая «свобода маневра» при внедрении так необходимых ей инноваций, возможность оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру и надежная защита данных. Поэтому неудивительно, что по мере развития этих сервисов как их популярность, так и доверие к ним растет.