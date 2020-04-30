Контракт Скабелки с "Барысом" истекает 30 апреля, после чего он может подписать новое трудовое соглашение. Информация о планируемом переходе тренера в "Локомотив" прозвучала в эфире телеканала "Беларусь-1".





По данным российских СМИ, о желании перейти в российский клуб из казахстанского "Барыса" вместе с белорусским тренером изъявили и некоторые хоккеисты. Готовы поставить свои подписки под контрактами с новым клубом вратарь Эдди Паскуале и защитник Атте Охтамаа.





Скабелка в течение двух сезонов возглавлял казахстанский "Барыс". В течение этого времени клуб дважды выходил во второй раунд Кубка Гагарина.









Проанонсированы перемены и в ярославском клубе. Команду в нынешнее межсезонье покидают тренер Майкл Пелино, а также игроки Стаффан Кронвалл, Якуб Накладал, Андрей Марков. Александр Свитов, Григорий Денисенко и Стефан Да Коста. Трансферная политика "железнодорожников" в нынешнем межсезонье согласовывается в том числе со Скабелкой, на которого рассчитывает руководство "Локо".





Скабелка с 1995 по 1998 годы играл за ярославский "Локомотив" и даже был его капитаном.