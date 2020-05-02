«Казино предлагало $ 10000 за озвучку - отказался». Актеры дубляжа - о том, что остается за кадром

Источник материала: Tut.by

Вы знаете, как звучит настоящий голос Арнольда Шварценеггера, Дэниела Рэдклиффа или Райана Рейнольдса? Скорее всего — нет. Зато голоса Петра Гланца, Прохора Чеховского (да-да, про «чеканную монету» тоже будет!), Сергея Чихачева и Николая Быстрова (тот самый голос Гарри Поттера!) каждый из вас слышал, и не раз! Мы пригласили не в студию тех, кто обычно остается за кадром — актеров дубляжа. Поговорили с ними о профдеформации, самых запоминающихся героях, которых пришлось озвучивать, голливудских звездах (оказывается, Джерард Батлер — отличный парень), озвучивании постельных сцен и многом другом.