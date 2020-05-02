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Медики УЗ «Брестская детская областная больница» сегодня получили гуманитарную помощь от депутатов

02.05.2020 16:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Медики УЗ «Брестская детская областная больница» сегодня получили гуманитарную помощь от депутатов Палаты Представителей Национального собрания, представляющих в Парламенте Брест.

Медики УЗ «Брестская детская областная больница» сегодня получили гуманитарную помощь от депутатов

20 многоразовых защитных костюмов со щитками, тысячу масок, 30 литров дезраствора главному врачу больницы Сергею Ковшику вручили Анатолий Дашко и Марина Васько, депутаты по Брестскому-Восточному округу №3 и Брестскому-Центральному округу № 2. Помощь закуплена на личные средства Анатолия Дашко, Марины Васько, а также депутатов Леонида Брича и Евгения Зайцева, представляющих соответственно Брестский-Западный округ №1 и Брестский-Пограничный округ №4.

Медики УЗ «Брестская детская областная больница» сегодня получили гуманитарную помощь от депутатов

На вопрос о выборе медучреждения для оказания помощи Анатолий Дашко ответил:

— Детской больнице много уделяется внимания со стороны государства. Недавно открыт новый кабинет компьютерной томографии, строится новый корпус. Дети — наше будущее, защищая врачей, мы защищаем и детей также.

Анатолий Дашко — врач, долгое время возглавлял Брестский областной роддом. Он отметил, что в нынешнее время вопрос защиты врачей как никогда важен:

— Чтобы стать хорошим врачом, нужно долго учиться. Потому медики должны быть максимально защищены. Государство все для этого делает, но гуманитарная помощь, а она сейчас поступает от небезразличных организаций, предприятий, людей, никогда не будет лишней.

Анатолий Дашко добавил, что депутаты Палаты представителей Национального собрания уже не в первый раз помогают медучреждениям. Так, помощь была оказана медикам республиканских центров, а от Постоянной комиссии по труду о социальным вопросам — Дому-интернату психоневрологического типа для престарелых и инвалидов в Минске.

Медики УЗ «Брестская детская областная больница» сегодня получили гуманитарную помощь от депутатов

Фото Александра ШУЛЬГАЧА

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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