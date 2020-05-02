Источник материала: Виртуальный Брест

Медики УЗ «Брестская детская областная больница» сегодня получили гуманитарную помощь от депутатов Палаты Представителей Национального собрания, представляющих в Парламенте Брест.





20 многоразовых защитных костюмов со щитками, тысячу масок, 30 литров дезраствора главному врачу больницы Сергею Ковшику вручили Анатолий Дашко и Марина Васько, депутаты по Брестскому-Восточному округу №3 и Брестскому-Центральному округу № 2. Помощь закуплена на личные средства Анатолия Дашко, Марины Васько, а также депутатов Леонида Брича и Евгения Зайцева, представляющих соответственно Брестский-Западный округ №1 и Брестский-Пограничный округ №4.





На вопрос о выборе медучреждения для оказания помощи Анатолий Дашко ответил:

— Детской больнице много уделяется внимания со стороны государства. Недавно открыт новый кабинет компьютерной томографии, строится новый корпус. Дети — наше будущее, защищая врачей, мы защищаем и детей также.

Анатолий Дашко — врач, долгое время возглавлял Брестский областной роддом. Он отметил, что в нынешнее время вопрос защиты врачей как никогда важен:

— Чтобы стать хорошим врачом, нужно долго учиться. Потому медики должны быть максимально защищены. Государство все для этого делает, но гуманитарная помощь, а она сейчас поступает от небезразличных организаций, предприятий, людей, никогда не будет лишней.

Анатолий Дашко добавил, что депутаты Палаты представителей Национального собрания уже не в первый раз помогают медучреждениям. Так, помощь была оказана медикам республиканских центров, а от Постоянной комиссии по труду о социальным вопросам — Дому-интернату психоневрологического типа для престарелых и инвалидов в Минске.





Фото Александра ШУЛЬГАЧА