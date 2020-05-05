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Тимати отключил счетчик «лайков» под новым клипом

05.05.2020 17:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рэпер Тимати отключил счетчик лайков к клипу «С чистого листа», снятый на совместную с Григорием Лепсом песню. Ролик вышел неделю назад и изначально счетчик «лайков» и «дизлайков» был публичным. Однако после того, как «дизлайков» стало втрое больше, их количество скрыли.

Клип рассказывает о том, как Тимати начинает жизнь с чистого листа — то есть абсолютно обычным человеком, которого никто не узнает на улицах, который не владеет Black Star и работает на автомойке. За три дня после публикации видео получило около 50 тысяч «лайков» и 130 тысячи «дизлайков», после чего счетчик стал скрыт. Пользователи по-прежнему могут поставить ту или иную отметку, но их количество видит лишь владелец канала. Видео набрало уже более двух миллионов просмотров.

Напомним, что клип Тимати и Гуфа на трек «Москва», выпущенный в сентябре 2019 ко Дню города, установил рекорд по числу отметок «мне не нравится» в российском сегменте YouTube. Тогда лишь за два дня после премьеры видео собрало чуть больше двух с половиной миллионов просмотров, получив при этом почти 800 тысяч отметок «дизлайков», а лайков было только 59 тысяч. Позже этот клип удалили.

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Рэпер Тимати отключил счетчик лайков к клипу «С чистого листа», снятый на совместную с Григорием Лепсом песню. Ролик вышел неделю назад и изначально счетчик...
 
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