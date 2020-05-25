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Мозырский клуб программирования — лидер на олимпиаде БГУ

25.05.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

13 мая в Пинске во время проведения заключительного этапа республиканской олимпиады по информатике были вручены награды победителям соревнования факультета прикладной математики и информатики Белорусского государственного университета по
программированию, которое проходило в конце апреля.

25 апреля 2020 года в удаленном формате через интернет состоялись личные соревнования среди белорусских школьников в рамках олимпиады ФПМИ БГУ по программированию «Абитуриент БГУ — 2020». Соревнования проводились на базе созданной на ФПМИ системы
автоматического тестирования iRunner. В олимпиаде удаленно приняли участие 252 учащихся из 70 учреждений образования. География олимпиады: Барановичи, Бобруйск, Брест, Витебск, Воложин, Гомель, Гродно, Ивье, Лида, Минск, Могилев, Мозырь, Молодечно, Несвиж, Орша, Полоцк, Светлогорск, Слуцк, Субботники, Лицей БГУ.

(



В течение пяти часов участники должны были решить 6 алгоритмических задач. В соревнованиях приняли участие большинство победителей третьего этапа республиканской олимпиады школьников по информатике текущего учебного года, среди участников были и претенденты на членство в сборной команде Беларуси, трое из них
показали абсолютный результат — 600 баллов из 600 возможных. Это Андрей Мищенко (Клуб юных пожарных г. Мозыря), Ярослав Борисов (Гимназия №8 г. Витебска) и Павел Санкин (Лицей БГУ).




85 участников из 34 учреждений образования награждены 14 дипломами первой степени, 29 дипломами второй степени, 42 дипломами третьей степени.

11 дипломов завоевали воспитанники кружка спортивного программирования «ГУО Клуб юных пожарных г. Мозыря». В неофициальном зачете среди учреждений образования это —
наивысший результат по количеству дипломов. Далее следуют ГУО «Лицей БГУ» (10 дипломов) и ГУО «Гимназия №1 г.Витебска» (9 дипломов).

Дипломы мозырских участников, воспитанников кружка спортивного программирования «ГУО Клуб юных пожарных г. Мозыря»:

ДИПЛОМЫ I СТЕПЕНИ
Андрей Мищенко, 1 абсолютное место из 252, 600 баллов
Григорий Бараболя, 5 абсолютное место, 562 балла.

ДИПЛОМЫ II СТЕПЕНИ
Тимофей Булавко, 17 абсолютное место, 534 балла
Богдан Коноплич, 18 абсолютное место, 530 баллов
Станислав Полынь, 18 абсолютное место, 530 баллов
Станислав Дамасевич, 24 абсолютное место, 522 балла
Егор Кучар, 31 абсолютное место, 500 баллов.

ДИПЛОМЫ III СТЕПЕНИ
Черноокий Никита, 52 абсолютное место, 424 балла
Отращенок Александр, 64 абсолютное место, 392 балла
Кошман Григорий, 69 абсолютное место, 374 балла
Вегера Константин, 75 абсолютное место, 366 баллов.

Тренер школьников из Мозыря — педагог дополнительного образования ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря» Алексей Валентинович Борунов.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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На олимпиаде ФПМИ БГУ по программированию 11 воспитанников кружка спортивного программирования ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря» завоевали дипломы. По итогам...
 
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