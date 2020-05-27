В Бресте запускают конкурс, на котором можно будет изменить город. Нужна ваша поддержка

Источник материала: Виртуальный Брест

Ну что, жизнь продолжается? Агентство регионального развития «Дзедзіч» при поддержке Брестского горисполкома запускает конкурс городских идей. На нем можно будет не только заявить свою идею и превратить ее в проект, но и реализовать задуманное. Да-да, десять лучших проектов получат на это деньги. Скоро будет объявлен сбор заявок, а пока команда ищет бизнес, готовый поддержать конкурс.





Что за конкурс?

Regeneration — конкурс городских идей от команды АРР «Дзедзіч». Цель ребят – обновить Брест после пандемии с помощью классных идей от горожан. Суть проекта такая: два месяца ребята собирают от брестчан предложения по улучшению города. Это может благоустройство двора, фестиваль, новое культурное пространство или волонтёрская инициатива.

После этого отбирают 25 лучших идей, авторы которых готовят полноценные проектные заявки. На публичной презентации авторы 10 лучших проектов получат деньги и реализуют свои идеи в сентябре-ноябре 2020 года с помощью спонсоров, городских властей и менторов.

Получается, человек подает идею, а ему дают деньги на ее реализацию?

Все верно. Если проект попадает в десятку лучших, его реализуют с помощью денег спонсоров. При этом ребята ждут идеи, в том числе и от людей, которые никак раньше не были связаны с активизмом. Городу нужны свежие идеи и новый взгляд на его развитие.

А что тогда нужно от бизнеса?

Не будем скрывать — деньги. На реализацию 10 проектов нужно 10000 рублей (1000 рублей на проект). Выделив 500 рублей из своего рекламного бюджета, вы сможете стать спонсорами конкурса, а за 1000 рублей — персональным спонсором одного проекта.

Я хочу поддержать проект, но у меня сейчас нет 1000 рублей. Что делать?

А сейчас деньги и не нужны. Десятку лучших проектов определят к сентябрю, тогда и начнется их реализация. Плюс, у проекта может быть несколько спонсоров. Это значит, что 1000 рублей разбиваются прямо пропорционально на количество спонсоров. Сейчас достаточно заявить о своём желании поддержать проект и стать коммерческим партнёром конкурса.





А какой профит от этого получит бизнес?

Вот, пожалуйста:

Публикации в СМИ города на протяжении реализации проектов (5 месяцев);

Знакомства и неформальные контакты с представителями гражданского общества, СМИ и местных властей;

Тимбилдинг для сотрудников вместо поднадоевших корпоративов (например, можете помочь проекту на субботниках);

Участие в жюри конкурса (сможете влиять на выбор лучших идей);

Возможность сделать бизнес социально-ориентированным и привлечь к нему новых клиентов.

Хорошо, понятно. Куда писать, звонить?

Вот контакты: +375298010147 (Telegram, Viber), dzedzich.video@gmail.com – Денис, менеджер конкурса городских идей Regeneration. Пишите, чтобы получить дополнительную информацию и заключить Соглашение о партнёрстве.

С текстом Положения о конкурсе городских идей «Regeneration» можно познакомиться тут