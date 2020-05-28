Главное – интересы людей. Как в Беларуси проходит процесс дебюрократизации? Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

«Решение должно приниматься исходя из максимального учета интересов граждан» – это прямое руководство для госаппарата, «как работать с людьми». Вторая директива Президента 2006 года. И за все это время разговор о «дебюрократизации любых процессов» в стране не заходил под конкретный повод. Это всегда был процесс. Но процесс, которому нужно уделять «экстра» внимание, и особенно сейчас, когда «ходить по кабинетам», – плохая идея.





Коротко о том, как выглядит дебюрократизация в жизни. Один из последних примеров. Водительские права, медицинские справки, документы на пособие и еще справки для 202 процедур, где нужно собирать документы, продлили еще на три месяца. 167 процедур не будут нуждаться в обновлении документов, этот же срок – для индивидуальных предпринимателей. Указ в связи с эпидемиологической ситуацией Президент подписал 19 мая. Это все, конечно, нужные вещи, но звучат они довольно официально. Если примерами, которые касаются каждого: дебюрократизация – это когда вас «слышат» в любом министерстве, ведомстве, управлении и реально помогают вашу проблему решить. А если в правовом поле есть «спорный момент или пробел», решают исключительно в вашу пользу.





Курс «именно туда» взяли 14 лет назад, когда, по сути, случилась «эволюция» в мире сбора подписей и бумаг. Президент поручил создать систему «одно окно». Пример, который тогда же приводили на совещании: чтобы узаконить перепланировку в квартире в 2005-м, человеку нужно было 26 раз сходить в 10 разнопрофильных организаций, а не пару раз обратиться в администрацию района, как это происходит сейчас.

С этого времени и началось тотальное сокращение бумагооборота, процедур и очередей. Сами специалисты говорят, что «и набили себе шишек», и все получилось не сразу – хотя бы потому, что не все службы были компьютеризированы.

Сейчас практически все госорганы принимают электронные варианты заявок, хоть на оплату налогов, хоть на иностранную регистрацию. И идут к тому, чтобы максимально все возможные процедуры оформлялись на «удаленке». Таможенные платежи, налоговые декларации, получение образования, медстраховки, а ведь в Беларуси еще не одно поколение помнит, как «коммуналку» можно было оплатить только на почте.

Свежи воспоминания и у бизнесменов. Сколько усилий нужно было, чтобы запустить бизнес в «нулевых» и сейчас. Особенно если это работа как ИП: фактически с единственно жестким требованием – уплаты единого налога.

Совсем недавно эту тему затронули в кабинете Президента. Речь шла о лицензировании медицинских услуг. Проект документа представил Минздрав. Коротко: все, что может навредить здоровью, мастера или салоны должны получать спецразрешения. Все остальное – пожалуйста, без допконтроля.

.Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы с вами должны исходить из того, что «зарегулированности» быть не должно. Это мы и лишних чиновников от Минздрава должны держать, которые это будут делать вместо того, чтобы людей лечить. Как меня информируют, приходит та же санстация и говорит: вот тут на полу плитка и на стенах плитка, а надо, чтобы обои. До такой дикости доходит».

И такой посыл от Президента – в канве постоянного разговора с властью на местах. Чиновник не должен принимать «кабинетных решений» из серии «так написано – и никак иначе». Дебюрократизация начинается в каждом отдельно взятом исполкоме, куда приходят и звонят люди. Формулировка, что «это такое» и как «это будут стимулировать», в указах обновлялась не раз. Но суть остается та же – госаппарат не должен быть зациклен на «бумажках». Он должен быть «зациклен» на людях. И это требование Президента неизменно.





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