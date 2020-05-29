Детская аллергия: причины и симптомы аллергии летом

Аллергия у детей, особенно летом, возникает по разным причинам. Для того, чтобы лечить сезонную аллергию у ребенка, необходимо узнать, чем именно она была спровоцирована. На что может быть аллергия летом и как она лечится – узнай в статье
Виды аллергии у детей
Причины развития аллергической реакции
Если у одного из родителей наблюдается аллергия, это на 30% обуславливает вероятность, что и у ребенка она будет. А если оба родителя страдают от аллергической реакции, то детская аллергия будет вероятна на 60%.
А в общем, на возникновение аллергии, по доктору Комаровскому, влияют два фактора: ранний возраст, а именно на этапе формирования иммунитета либо при избытке в организме антигена.
Симптомы аллергии
Распознать аллергию по внешним признакам не так уж и сложно, но они могут проявляться в разнообразных формах.
Атопический дерматит или диатез.
Аллергический ринит.
Продолжительное воспаление слизистой оболочки в носу, что сопровождается насморком, чиханием, затрудненным дыханием. Может проявляться сезонно, в большинстве случаев это реакция на пыльцу и пылевого клеща. Если запустить этот вид аллергии, возможно развитие отека Квинке.
Это мелкие высыпания на коже, что сильно похожи на укусы насекомых или поражение кожи кропивой. Они, как правило, сильно чешутся, и дети склонны расчесывать их до ранок.
Аллергический конъюнктивит.
Бронхиальная астма.
Затрудненное дыхание, связанное со значительным сужением дыхательных путей. У ребенка могут наблюдаться приступы удушья и сильный кашель, которые сопровождаются хрипами и свистом.
Лечение детской аллергии
Лечением аллергии может заниматься только врач-аллерголог. Он пропишет необходимые препараты и назначит определенный режим питания и образа жизни в целом.
— убрать потенциально опасные продукты из рациона (цитрусовые, мед, чипсы, некоторые соки и т. д.).
— отслеживать сезоны цветения растений, чтобы вовремя начать прием препаратов при поллинозе.
— не допускать контакта ребенка с пыльцой – ограничить прогулки во время цветения, планировать их на дневное время (до 17 вечера).
— следить за составом продуктов и приучать ребенка самому это делать при пищевой аллергии.
— держать рядом лекарства для сдерживания приступов аллергии.
Полностью вылечить аллергию практически невозможно, но можно убрать симптомы и достичь стойкой ремисси, которая может длиться годами.