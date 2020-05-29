Детская аллергия: причины и симптомы аллергии летом

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Аллергия у детей, особенно летом, возникает по разным причинам. Для того, чтобы лечить сезонную аллергию у ребенка, необходимо узнать, чем именно она была спровоцирована. На что может быть аллергия летом и как она лечится – узнай в статье tochka.net .

Виды аллергии у детей

аллергия возникает на отдельные компоненты пыли, как например, пылевые клещи и продукты их жизнедеятельности. Также у ребенка может начаться реакция на пыльцу растений, споры плесени, частицы волос, дерева, которые тоже содержатся в пыли. Аллергия на пыль. В большинстве случаеввозникает на отдельные компоненты пыли, как например, пылевые клещи и продукты их жизнедеятельности. Также у ребенка может начаться реакция на пыльцу растений, споры плесени, частицы волос, дерева, которые тоже содержатся в пыли.

Аллергия на тополиный пух, а если быть точными – на пыльцу. Тополиный пух сам по себе не является аллергеном, однако он разносит пыльцу растений, раздражая людей, склонных к аллергии. Обычно пик сезона приходится на начало июня, но длится поллиноз до конца цветения трав.



Аллергия на животных. Этот вид аллергии развивается не от шерсти наших домашних любимцев, как принято полагать. Дискомфорт причинают именно протеины, что содержатся в коже и слюне кошек, собак и других животных. Поэтому вллергические реакции могут последовать и при близости «гипоалергенных» животных. Пищевая аллергия. Этот вид трудно распознать, ведь неадекватную реакцию организма может вызвать практически любой продукт. Чаще всего дети плохо переносят коровье молоко, клубнику, цитрусовые и некоторые белковые продукты (рыбу, яйца, орехи). Кроме того, можем отметить аллергию на укусы насекомых, однако она встречается не так часто. Причины развития аллергической реакции Если у одного из родителей наблюдается аллергия, это на 30% обуславливает вероятность, что и у ребенка она будет. А если оба родителя страдают от аллергической реакции, то детская аллергия будет вероятна на 60%. Иногда развитие аллергии у ребенка бывает спровоцировано питанием мамы. Если она активно употребляла копчености, цитрусовые, шоколад, орехи, экзотические фрукты, то неудивительно, что ребенок не сможет их есть без последствий.



Недостаток кормления грудью тоже может в будущем спровоцировать аллергию, поскольку малыш недополучил полезных веществ из молока матери. А в общем, на возникновение аллергии, по доктору Комаровскому, влияют два фактора: ранний возраст, а именно на этапе формирования иммунитета либо при избытке в организме антигена. Симптомы аллергии Распознать аллергию по внешним признакам не так уж и сложно, но они могут проявляться в разнообразных формах. Атопический дерматит или диатез.

Мелкие красные высыпания могут проявиться еще в младенческом возрасте, а также сохраняться до взрослого возраста. Атопический дерматит иногда сопровождается аллергическим ринитом и крапивницей. Аллергический ринит. Продолжительное воспаление слизистой оболочки в носу, что сопровождается насморком, чиханием, затрудненным дыханием. Может проявляться сезонно, в большинстве случаев это реакция на пыльцу и пылевого клеща. Если запустить этот вид аллергии, возможно развитие отека Квинке.



Крапивница. Это мелкие высыпания на коже, что сильно похожи на укусы насекомых или поражение кожи кропивой. Они, как правило, сильно чешутся, и дети склонны расчесывать их до ранок. Аллергический конъюнктивит.

Характеризуется отеком верхнего и нижнего век, зудом, обильным слезоотделением, светобоязнью, ощущением инородного тела в глазу. Такая реакция может быть как сезонной, так и круглогодичной. Бронхиальная астма. Затрудненное дыхание, связанное со значительным сужением дыхательных путей. У ребенка могут наблюдаться приступы удушья и сильный кашель, которые сопровождаются хрипами и свистом. Лечение детской аллергии Лечением аллергии может заниматься только врач-аллерголог. Он пропишет необходимые препараты и назначит определенный режим питания и образа жизни в целом.