Источник материала: Новости Волковыска

Белгидромет представил статистку погоды в мае 2020 года. По информации ведомства, последний весенний месяц в Беларуси был холоднее обычного на 2,4 градуса, его средняя температура составила 11 градусов тепла.

Отмечается, что в последний раз такой холодный май в Беларуси был отмечен в 1999 году. Начиная с 1945 года такая температура в этом месяце бывает в среднем раз в 6 лет.

Наиболее холодной выдалась вторая декада мая (на 4 градуса ниже нормы). В первой декаде температура была ниже нормы на 0,4 градуса, в третьей – на 2,9 градуса.

Все декады месяца характеризовались температурой ниже климатической нормы, но самой холодной была вторая: средняя температура была на 4°С ниже нормы.

Что касается осадков, их было больше, чем обычно: в стране выпало 127% климатической нормы, но и они распространялись неравномерно: больше всего осадков пришлось на территорию Гомельской области (165% нормы), меньше всего их выпало в Минской (96% нормы).

Осадки выпадали часто, местами сопровождались грозами, градом и усилением ветра до 15-22 метров в секунду.