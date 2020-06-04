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«Если хочешь вести за собой, нельзя быть слепцом». Советы себе 20-летнему от ксендза Юрия Санько

04.06.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

LADY продолжает спрашивать зрелых мужчин, которые реализовали себя в разных сферах, о том, что бы они спросили у себя 20-летних. Новым героем рубрики стал Юрий Санько, настоятель костела святого Роха и пресс-секретарь Конференции католических епископов Беларуси.


Фото профиля со страницы героя текста в фейсбуке

Делать более смелые шаги в духовном познании

В двадцать лет я окончил третий курс Высшей духовной семинарии в Гродно. В этот период семинарист ходит в облачении, может исполнять некоторые функции и помогать священникам. Это уже первый год изучения богословия (теологии). И с высоты прожитых лет я бы рекомендовал себе тогда делать более смелые шаги в духовном познании.

Безусловно, семинария подразумевает интеллектуальное, человеческое и духовное развитие. Но кроме материалов, которые нам давались в качестве основы, мне бы хотелось глубже изучать Писание (хотя нам преподавали его три курса, но скорее более познавательно, чем глубинно).

К этому я приступил, когда исполнилось десять лет моего священства. И хоть пока я не знаю древних языков (иврита, греческий мы изучали всего один год), мне это очень-очень интересно. Ведь Господь безграничен, и познавать Его мы можем только через Его откровения. Поэтому в двадцатилетнем возрасте мне бы хотелось подойти к этому вопросу глубже и быть смелее в своих открытиях.


Усерднее изучать языки

Конечно, в семинарии у нас были иностранные языки: один год классического греческого, два года белорусского, два года английского или итальянского на выбор и четыре года латыни. Еще изучали польский, поскольку, когда я учился, большинство священников были из Польши. Этот язык я знаю в совершенстве. Но в дополнение к нему хотелось бы свободно изучить хотя бы еще два: английский и итальянский.

Итальянский — это второй язык костела. Английский — мировой язык для общения. И хоть я могу говорить на простые бытовые темы, беседы с коллегами о богословии уже выше моих актуальных возможностей. Конечно, есть специальные приложения-переводчики, но когда можешь сам читать классику на языке оригинала, это совсем другое. Поэтому себе в 20 лет я бы рекомендовал воспользоваться свободным временем, которого все же было достаточно в семинарии, и усерднее изучить иностранные языки, не ограничиваясь только учебной программой.


Язык открывает границы: в общении, понимании, восприятии. Более того, когда вы свободно владеете языком, кроме содержания становится доступна эмоциональная часть беседы, которая делает общение глубоким и потому особенно ценным.

Не тратить силы и энергию на переживания из-за того, что подумают другие

Не нужно стремиться понравиться всем — это невозможно. Главное задумываться о своей связи с Господом, своей духовной составляющей. Нужно жить правильно, поступать правильно, думать правильно и стараться быть примером для других, тогда жизнь будет достойно и полной. Ведь нас будут судить по делам и поступкам.

Даже святой Павел говорил: «Люби Господа и делай, что хочешь». Если человек по-настоящему любит Бога, он никогда не сделает ничего страшного и недостойного. Поэтому энергию, которую мы тратим на переживания о том, что скажут люди, лучше направлять на добрые дела, обучение и самопознание.

Больше времени проводить с родными и близкими

Родители и семья — это наш фундамент, необходимый, чтобы реализоваться и стать кем-то в жизни. Это колоссальная поддержка. Но, к сожалению, в молодости это трудно понять в полной мере.


Я бы пожелал себе проводить больше времени с семьей, родителями. Это важный момент, и об упущенных возможностях, которые были доступны в те годы в общении с близкими людьми, я порой жалею.

Поддерживать связи с новыми знакомыми

Друзья и хорошие знакомые — это тоже часть нашего мировосприятия. Это люди, с которыми дружишь искренне, просто потому что вам интересно и комфортно в общении друг с другом, когда можешь что-то нематериальное дать человеку, и он может дать что-то подобное тебе. Это — дружба.

Когда хочешь только брать, это не дружба — это корысть. С возрастом понимаешь такие вещи особенно хорошо и ценишь тех, кто хочет быть рядом на равных.

Не мечтать располнеть и не забывать о ЗОЖ

Двадцать лет назад при росте 196 сантиметров я весил всего 80 килограммов. Мышечной массы не было никакой, я был худой — только нос, и всё. Выглядел так, будто ветер мог легко меня понести. И я так хотел пополнеть!

Однако когда стал дьяконом, в первые полгода набрал 30 килограммов. Просто потому что поменялась обстановка и режим дня стал другим. И сейчас очень тяжело сбросить животик. Знай я это в двадцать, мечты пополнеть, конечно, не было бы.


И еще я бы рекомендовал себе следовать ЗОЖ и внимательнее следить за здоровьем — его очень легко запустить. Но это тоже начинаешь понимать только с возрастом.

Не забывать о хобби и продолжать развиваться

У каждого человека должно быть здоровое хобби, которое будет его развивать. Всю жизнь необходимо узнавать новое, совершенствоваться, учиться. Это важно не только для кругозора, но и для веры. Поскольку она — это живой организм, а не что-то статичное. Вера развивается вместе с нашим познанием и начинается там, где заканчивается знание.

Более того, мы не живем затворниками: есть социум, через который мы получаем новую информацию. Пусть даже не в классическом понимании (например, через изучение наук или иностранных языков), но мы развиваемся. И если хотим дать что-то этому миру и тем более если мечтаем вести за собой людей, важно не останавливаться в собственном образовании. Чтобы вести, нельзя быть слепцом. Ты должен быть всегда на шаг впереди.

Об авторе цикла текстов:

 
Теги: Гродно
 
 
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LADY продолжает спрашивать зрелых мужчин, которые реализовали себя в разных сферах, о том, что бы они спросили у себя 20-летних. Новым героем рубрики стал Юрий Санько,...
 
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