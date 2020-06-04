Названа официальная цена самого топового смартфона Xiaomi в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Вскоре в Беларуси начнутся официальные продажи флагманского смартфона компании Xioami — Mi 10. Об этом говорится на сайте одного их магазинов бренда.





Xiaomi Mi 10 в версии с 8/128 ГБ памяти оценили в 2199 рублей (820 евро), 8/256 ГБ — 2299 рублей (860 евро). При этом официальная цена стартовой версии аппарата в Европе равняется 799 евро, в соседней России — 69 999 российских рублей в версии с 256 ГБ хранилища (или 915 евро).

Для сравнения: Samsung Galaxy S20+ стоит 2659 рублей, Galaxy S20 Ultra — 3359 рублей, Huawei P40 Pro — 2599 рублей, iPhone 11 — 2599 рублей, iPhone 11 Pro — 3619 рублей, iPhone 11 Pro Max — 3979 рублей.

Напомним: Mi 10 оснащается экраном на 6,67 дюйма с OLED-матрицей и разверткой в 90 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 865, аккумулятором на 4780 мАч, быстрой проводной и беспроводной зарядкой, а также камерой с несколькими модулями (108 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп).

Ниже — цены популярных у нас смартфонов Xiaomi: