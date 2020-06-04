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Дмитрий Бага: «Волков прекрасно понимает, что по юности и неопытности сделал огромную ошибку, от которой ему будет очень трудно отмыться»

04.06.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полузащитник БАТЭ Дмитрий Бага поделился мнением о ситуации, в которую попал его одноклубник, защитник Захар Волков.



– Вокруг Захара много разговоров об участии в «договорняке». Как он на них реагирует?

– Он прекрасно понимает, что по юности и неопытности сделал огромную ошибку, от которой ему будет очень трудно отмыться. И ему тяжело. Но мы все поддерживаем. Захар молод, всегда играет, надежен. А сейчас под таким прессом. Понятно, что время назад не вернешь и совершенное останется с ним уже навсегда.

– Он говорит с командой о возможной дисквалификации?

– Мы общались. Он говорит, что готов понести любое наказание. Какое? Это уже не мое дело. Деньгами, временем, карьерой. Есть, кому решать, но я надеюсь, что наказание не будет сильно жестким для него. Он отличный парень. У него впереди отличная карьера, – сказал Бага.
 
 
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Полузащитник БАТЭ Дмитрий Бага поделился мнением о ситуации, в которую попал его одноклубник, защитник Захар Волков.
 
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