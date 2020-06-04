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Дмитрий Бага: «Волков прекрасно понимает, что по юности и неопытности сделал огромную ошибку, от которой ему будет очень трудно отмыться»
Источник материала: Партизан
Полузащитник БАТЭ Дмитрий Бага поделился мнением о ситуации, в которую попал его одноклубник, защитник Захар Волков.
– Вокруг Захара много разговоров об участии в «договорняке». Как он на них реагирует?
– Он прекрасно понимает, что по юности и неопытности сделал огромную ошибку, от которой ему будет очень трудно отмыться. И ему тяжело. Но мы все поддерживаем. Захар молод, всегда играет, надежен. А сейчас под таким прессом. Понятно, что время назад не вернешь и совершенное останется с ним уже навсегда.
– Он говорит с командой о возможной дисквалификации?
– Мы общались. Он говорит, что готов понести любое наказание. Какое? Это уже не мое дело. Деньгами, временем, карьерой. Есть, кому решать, но я надеюсь, что наказание не будет сильно жестким для него. Он отличный парень. У него впереди отличная карьера, – сказал Бага.
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Дмитрий Бага: «Волков прекрасно понимает, что по юности и неопытности сделал огромную ошибку, от которой ему будет очень трудно отмыться»
Полузащитник БАТЭ Дмитрий Бага поделился мнением о ситуации, в которую попал его одноклубник, защитник Захар Волков.
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