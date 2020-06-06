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Лукашенко: мы показали, что Беларусь стойкая, мудрая, мощная и может справляться с пандемией

06.06.2020 13:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: мы показали, что Беларусь стойкая, мудрая, мощная и может справляться с пандемией

Александр Лукашенко на встрече с активом Могилевской области заявил, что в Беларуси в условиях пандемии научились справляться с этой проблемой. Стране не пришлось идти на крайние меры, передает БЕЛТА.

Отвечая на звучащую время от времени критику из-за выбранного в Беларуси пути борьбы с заболеваемостью, Президент сказал, что отличия только в том, что у нас не закрывали людей в домах и квартирах, не вводили карантин и комендантский час.

Фото: БЕЛТА

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Александр Лукашенко на встрече с активом Могилевской области заявил, что в Беларуси в условиях пандемии научились справляться с этой проблемой. Стране не пришлось...
 
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