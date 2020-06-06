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Лукашенко: мы показали, что Беларусь стойкая, мудрая, мощная и может справляться с пандемией
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко на встрече с активом Могилевской области заявил, что в Беларуси в условиях пандемии научились справляться с этой проблемой. Стране не пришлось идти на крайние меры,
Отвечая на звучащую время от времени критику из-за выбранного в Беларуси пути борьбы с заболеваемостью, Президент сказал, что отличия только в том, что у нас не закрывали людей в домах и квартирах, не вводили карантин и комендантский час.
Фото: БЕЛТА
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Александр Лукашенко на встрече с активом Могилевской области заявил, что в Беларуси в условиях пандемии научились справляться с этой проблемой. Стране не пришлось...
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