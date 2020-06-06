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Лукашенко в троицкую родительскую субботу зажег свечи в храме Свято-Никольского монастыря

06.06.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко в троицкую родительскую субботу зажег свечи в храме Свято-Никольского женского монастыря в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.



Главе государства в храме подарили икону Божией Матери Могилево-Братская с пожеланиями и словами, что она защищает от недругов.

Одна из участниц встречи подарила главе государства картину, которую нарисовала 15 лет назад еще будучи ребенком. На ней изображены два ангела.
 
Теги: Могилев
 
 
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Александр Лукашенко в троицкую родительскую субботу зажег свечи в храме Свято-Никольского женского монастыря в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.
 
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