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Лукашенко в троицкую родительскую субботу зажег свечи в храме Свято-Никольского монастыря
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко в троицкую родительскую субботу зажег свечи в храме Свято-Никольского женского монастыря в Могилеве, передает корреспондент
Главе государства в храме подарили икону Божией Матери Могилево-Братская с пожеланиями и словами, что она защищает от недругов.
Одна из участниц встречи подарила главе государства картину, которую нарисовала 15 лет назад еще будучи ребенком. На ней изображены два ангела.
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Александр Лукашенко в троицкую родительскую субботу зажег свечи в храме Свято-Никольского женского монастыря в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.
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