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ПВТ вместо «Кибернетики». Как изменились легендарные минские «заброшки»

10.06.2020 07:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Сквот», «Кибернетика», «Лада» — в девяностых и нулевых по Минску были щедро разбросаны крупные недострои. Там тусовались готы, панки, диггеры, стены и крыши этих зданий исследовали, кое-где даже тренировался спецназ. Там были первый стрит-арт, первые трафареты-манифесты и первые роупджамперы. В «заброшках» снимали клипы и оставляли некрологи — в память об очередном бедолаге, который оступился и угодил в лифтовую шахту. Все были уверены: здания никогда не достроят и не снесут. Сейчас ясно: такие мысли были ошибкой. TUT.BY взял «Яндекс.Панорамы» и несколько старых снимков от сталкеров и посмотрел, как все изменилось.

«Кибернетика» — сюда пришли айтишники

Не факт, что все айтишники, которые сегодня приходят в офис компании EPAM на улице Академика Купревича, в курсе, что здесь была одна из самых знаменитых «заброшек» Минска.

Первое здание белорусского Парка высоких технологий в 2009 году открылось на месте объекта, который стоял недостроенным около 20 лет.

В советские годы здесь хотели разместить лаборатории специального конструкторско-технологического бюро Института физики Академии наук БССР, но до конца реализовать затею так и не успели.



Девять этажей (и один технический) недостроя с пустыми залами и длинными коридорами притягивали сначала жителей Уручья, а позже любителей «заброшек» со всего города. На форумах сталкеров это место до сих пор подписано «Кибернетика». С высоты хорошо просматривался город: 15-й корпус БНТУ и его общежития, Национальная библиотека, болото вдоль улицы Шугаева. Кроме подростков, которые любили здесь поиграть в войнушку, с похожими целями сюда приходил спецназ — уручские ребята не раз видели здесь мишени для стрельбы.

Основным инвестором по первому зданию для ПВТ была израильская компания Fishman Group. Директором администрации айти-парка был Валерий Цепкало. Сейчас он выдвигается в кандидаты в президенты. Недавно в интервью Артему Шрайбману он вспомнил тот самый недострой:

— Вы ездили в Парк? Съездите, просто посмотрите. При мне было одно разрушенное здание, готовность 60% — я могу вам показать фотографии. И ничего больше не было, — вспоминал Цепкало, с чего начиналась белорусская Силиконовая долина.

Еще две «заброшки» на Купревича — снесли

Напротив главной уручской «заброшки» была еще одна — лабораторный корпус биотехнологии институтов отделения биологических наук. Начали стройку в 1989-м, планировали закончить за 39 месяцев. Однако все заглохло, и академический недострой, простоявший больше 20 лет, снесли. Судя по надписям на стенах, среди тех, кто здесь тусовался, были и нацисты. Сейчас на этом месте — зеленая зона.



Недалеко от первых двух был еще один недострой. На этот раз — лабораторный корпус Института радиобиологии НАН Беларуси. Строить его начали в 1992-м, но «голодные» девяностые не позволили закончить объект. Местные вспоминают, что здесь была разветвленная сеть глубоких подвалов. «Заброшку» снесли, на ее месте построили гостиницу «Ай-Ти Тайм».



«Колизей» — паркинг, но не для скорой помощи

«Колизей», «Паркинг», «Сквот» — так называли несостоявшийся автоцентр скорой и неотложной медицинской помощи в районе улицы Бровки. Начало строительства — 1989-й, возвести объект должны были за два года, но стройка зависла на десятилетия готовой только наполовину. С крыши этой «заброшки» прыгали роупджамперы.



Городские власти не раз пытались продать этот объект с аукциона, в конце 2011 года его купил ливанский инвестор — компания «ЭС ДИ КЕЙ Констракшн». Тогда рассказали, что здание планируют реконструировать под многофункциональный центр «Колизей», с офисами, магазинами, рестораном, диско-клубом и кинотеатром.

Потом инвестор передумал — в здании сделали паркинг, здесь сдают в аренду машино-места и площади под склады. В стеклянной пристройке теперь — офисы автоцентра Subaru и компании «Регула», которая производит оборудование для проверки подлинности денег и документов.

«Магазин наглядных пособий» — склады и бразильский мурал

Это стильное здание с муралом — бывший недострой на улице Тростенецкой, 11. Его называли «Магазин наглядных пособий», впрочем, такое же название было указано на паспорте объекта. По одним данным, строить его начали в 1990-м, по другим — в 1997 году. Заказчик — БГУ. Долгие годы объект был заброшенным, за это время он стал очень популярным в среде роупджамперов.



В 2012-м судьба недостроя резко изменилась — его купила компания «7 Ярус», которая строит объекты и сдает в аренду склады и офисы.

Если верить объявлениям, там сейчас находится офисно-складской комплекс «Логос». В объявлениях о продаже и аренде указывают, что еще идет реконструкция незавершенного строительства, объект готов на 85%, последняя обещанная дата ввода в эксплуатацию была такой — март 2020 года. По описанию, там 800 квадратных метров под офисы и 5,5 тысячи «квадратов» — под склады. Есть рампы для разгрузки машин, грузовые лифты.

Мурал к лицу этому зданию, он появился в рамках фестиваля Vulica Brasil в 2019 году. Автор — бразильянка Криола из Рио-де-Жанейро. Своим искусством автор борется за права черных женщин.

«Лазурный»: Дворец культуры — «заброшка» — театр

На опрятном фасаде Молодежного театра на улице Козлова красуется год постройки — 1956. Это здание было успешно построено и использовалось как Дворец культуры стройтреста № 1 — здесь давали концерты и показывали кино.

Но в перестроечные годы его стали реконструировать и забросили примерно на 20 лет.



«Заброшка» на Козлова была очень популярной, завсегдатаи вспоминали в разговорах с журналистами, что место называлось «Лазурный» — по названию бассейна неподалеку. Любопытно, что и в таком состоянии здание притягивало творческую молодежь: тут даже давали подпольные концерты и ставили спектакли.

Настали лучшие времена, и реконструкцию возобновили и даже закончили, в 2014 году сюда въехал Молодежный театр. О таинственной атмосфере напоминают только снимки на тематических форумах.

«Лада» ушла под китайское крыло

«Лада» или «Паркинг» — так обозначали руферы недострой в переулке Софьи Ковалевской.

Гаражно-строительный кооператив «Лада» в 1990-м хотел создать тут многоуровневый паркинг, станцию техобслуживания и салон по продаже автомобилей. Но компания обанкротилась, объект так и не достроили.



Теперь (с 2016 года) это собственность зарегистрированной в Беларуси компании «СИГИКОП Девелоп», дочерней структуры строительно-инвестиционной корпорации провинции Ганьсу КНР («СИГИКОП»). Тут будет G-S PLAZA «Жемчужина» — с гостиницей и офисами.

«Бигуди» превратились в Sky Towers

«Триполтавр» — одно из популярных названий этой легендарной минской «заброшки», от Triple Tower («тройная башня»), без оглядки на верное произношение. Еще недострой называли «Кукуруза», «Трилистник» и «Бигуди».

Здание прописано по улице Домбровской, 9. Его начали строить еще в 1977-м как административный корпус завода систем комплексной автоматизации, специальное конструкторское бюро. Три башни с ядром посередине, в котором должны были расположиться инженерные и транспортные коммуникации, — архитектурный проект был новаторским.



— К 2000 году предполагалось автоматизировать все отечественные производства. По задумке, роботы должны были заменить швей, ткачих, пекарей, сыроваров. Для тех, кому предстояло сократить количество ручного труда в промышленности, и строились эти гигантские «кукурузы». Кое-где даже окна успели вставить. Теперь оно никому не нужно. Все и что можно было, растащили. Жалко и обидно. Мне — особенно, — рассказывал в 2006-м газете «Советская Белоруссия» бывший инженер завода систем комплексной автоматизации.

В начале 2000-х место было популярным у игроков «Схватки», роупджамперов и других многочисленных любителей «индастриала».

В 2007-м здание выкупило совместное ливанско-белорусское предприятие «БМЕ Бизнес-центр». Конструкции проверяли архитекторы, проект доработали, достроив еще два стеклянных этажа. Бизнес-центр Sky Towers открыли в 2011 году. На этих верхних этажах какое-то время находился офис Белгазпромбанка, в корпоративном журнале которого в честь новоселья выходила статья с историей минской высотки, возводившейся почти 35 лет. На офисных башнях Sky Towers порой проводят учения МЧС.

Долгострой на Платонова

Сейчас это бизнес-центр «Академия» на перекрестке Платонова и Академической. В офисной стекляшке сегодня также не узнать долгострой. Легендарной «заброшку» на Платонова назвать нельзя, но преображение, пожалуй, самое яркое.

Здание стали строить еще в начале 1990-х. По разным данным, туда должна была въехать областная стоматологическая поликлиника или стоматологический факультет БелМАПО.



Объект выкупил «Мосстройкомплект» (IDC group), и в 2017-м здание стало таким, как вы видите на свежей панораме. Сейчас там офисы айтишников (и не только), несколько кафе, а рядом — паркинг.

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Теги: Минск
 
 
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Все были уверены: «Их никогда не достроят и не снесут». Сейчас ясно: такие мысли были ошибкой. TUT.BY взял «Яндекс.Панорамы» и несколько старых снимков от сталкеров и...
 
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