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Композитор Евгений Олейник: Творчество не может жить без политики

11.06.2020 21:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Композитор Евгений Олейник: Творчество не может жить без политики

Артисты не могут заниматься творчеством, полностью избегая политики. Такое мнение высказал белорусский музыкант, композитор и продюсер группы «Аура» Евгений Олейник в эфире программы «Марков. Ничего личного».

«Если посмотреть общемировую культуру последних 50 лет, то творчество не может жить без политики. Зачастую в общественном поле выигрывала точка зрения, творцы и сторонники которой лучше творили», – считает Евгений Олейник.

По его словам, ярким примером этому может служить песня-протест «Zombi» ирландской рок-группы The Cranberries.

«Сразу вспомнил группу The Cranberries и конфликты на Британских островах, которым они посвящали большую часть своего творчества. Кто бы как ни относился к противоположной точке зрения, но песня «Zombie» стала хитом у определенного движения. Конечно, выигрывает в общественном поле, у общественного мнения та точка зрения, творцы и сторонники которой лучше справляются со своими обязанностями: творят лучше, качественней и ближе к людям, понятнее людям», – отметил музыкант.

Он также рассказал, что главная цель творчества группы «Аура» состоит в том, чтобы показать белорусам, что им есть чем гордиться и следует это ценить и беречь.

«Моя идея состоит в том, что в Беларуси достаточно всего того, чем мы можем гордиться, что мы можем любить. А все это взять и поломать в угоду тренду сетей: «А давайте посмотрим, как бы оно было иначе»? Мне хочется словесно логически объяснить людям, что есть другая точка зрения, отличная от «все разрушим, все туда, все сюда», – пояснил композитор.


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Артисты не могут заниматься творчеством, полностью избегая политики. Такое мнение высказал белорусский музыкант, композитор и продюсер группы «Аура» Евгений...
 
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