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Торговые точки и общепит смогут сами определять режим работы
Источник материала: ОНТ
Торговые точки и общепит смогут сами определять режим работы. Подобная мера прописана в проекте закона. Его в первом чтении рассмотрел парламент.
Исключения - кафе, рестораны и магазины, которые будут работать в ночное время. В этом случае придется согласовывать режим работы. Здесь в первую очередь учитывались интересы людей, так как многие торговые точки и заведения находятся в жилых домах. Кроме того, в законе прописали такое понятие, как кейтеринг.
Появятся и единые правила к размещению передвижных торговых объектов. Поправки предусматривают и отказ от ассортиментных перечней продукции.
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Торговые точки и общепит смогут сами определять режим работы. Подобная мера прописана в проекте закона. Его в первом чтении рассмотрел парламент. Исключения - кафе,...
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