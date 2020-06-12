Источник материала: ОНТ

Торговые точки и общепит смогут сами определять режим работы. Подобная мера прописана в проекте закона. Его в первом чтении рассмотрел парламент.

Исключения - кафе, рестораны и магазины, которые будут работать в ночное время. В этом случае придется согласовывать режим работы. Здесь в первую очередь учитывались интересы людей, так как многие торговые точки и заведения находятся в жилых домах. Кроме того, в законе прописали такое понятие, как кейтеринг.

Александр Боболович, заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Данный объект общественного питания может не только изготавливать эту продукцию и доставлять на какие-то мероприятия, на свадьбы, может даже исполняться обслуживание данным предприятием гостей на этом мероприятии. Так же можно заказать продукцию в офис, но без обслуживания».

Появятся и единые правила к размещению передвижных торговых объектов. Поправки предусматривают и отказ от ассортиментных перечней продукции.

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