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Кобринский маслосырзавод увеличил экспорт за январь-апрель на 23%

12.06.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ОАО "Кобринский маслодельно-сыродельный завод" за январь-апрель 2020 года увеличил объем экспорта продукции на 23%, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Кобринский маслосырзавод увеличил экспорт за январь-апрель на 23%

За пределы страны отправлено продукции на $24 млн. Поставки, в частности, осуществлялись в Россию, Казахстан, Туркменистан, Китай, Узбекистан, Кыргызстан. Среди товарных позиций - твердый, мягкий и плавленый сыры, сливочное масло, сухая сыворотка, мороженое, творог, сметана, майонез.

Ассортимент экспортируемой предприятием продукции постоянно расширяется. В этом плане весьма перспективным представляется проект, прорабатываемый концерном "Брестмясомолпром", в состав которого входит Кобринский маслодельно-сыродельный завод. Концерн подписал меморандум о сотрудничестве с узбекистанской компанией Trading House Belarus. Стороны намерены наладить производство мороженого из сухих молочных смесей. Главная роль в проекте отводится Кобринскому маслодельно-сыродельному заводу.

Сейчас на участке по изготовлению мороженого идет масштабная плановая модернизация с установкой новой линии, производительность которой в 2-2,5 раза выше прежней. Это позволит увеличить объем и ассортимент выпускаемого мороженого и, соответственно, нарастить экспорт продукта. Также продолжается модернизация цеха по производству полутвердых сыров - их выработку планируется довести до 45 т в сутки.

Техническому переоснащению на предприятии уделяют повышенное внимание. Только за 2019 год инвестиции в основной капитал составили без малого Br13 млн. По прогнозу, за 2016-2020 годы суммарные вложения составят Br38,7 млн. Львиная доля инвестиций - собственные средства ОАО.

Свою первую продукцию завод выпустил в октябре 1939 года. В настоящее время на предприятии перерабатывают более 500 т молока в сутки и изготавливают около 150 видов продукции: полутвердые и твердые сыры, сливочное масло, плавленый сыр, цельномолочную продукцию, мороженое, сухую сыворотку, заменители цельного молока и др. За достижение высоких показателей эффективности работы за 2019 год Кобринский маслодельно-сыродельный завод занесен на Республиканскую доску Почета.

 
 
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  ОАО "Кобринский маслодельно-сыродельный завод" за январь-апрель 2020 года увеличил объем экспорта продукции на 23%, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии. ...
 
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