В Солигорском районе бесправник на «жигулях» врезался в забор и погиб

Источник материала: Tut.by

В Солигорском районе легковушка врезалась в забор, водитель погиб. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.





Предварительно установлено, что в ночь на 14 июня в городском поселке Красная Слобода 28-летний водитель «жигулей» не справился с управлением на закруглении дороги и врезался в забор.

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм умер на месте происшествия, а 19-летняя пассажирка с телесными повреждениями доставлена в больницу. Выяснилось, что мужчина не имел водительского удостоверения.