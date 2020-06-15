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В Солигорском районе бесправник на «жигулях» врезался в забор и погиб

15.06.2020 09:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Солигорском районе легковушка врезалась в забор, водитель погиб. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


Предварительно установлено, что в ночь на 14 июня в городском поселке Красная Слобода 28-летний водитель «жигулей» не справился с управлением на закруглении дороги и врезался в забор.

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм умер на месте происшествия, а 19-летняя пассажирка с телесными повреждениями доставлена в больницу. Выяснилось, что мужчина не имел водительского удостоверения.

 
 
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Также в аварии пострадала 19-летняя пассажирка легковушки.
 
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