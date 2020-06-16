ОГП предлагает создать общественную комиссию в пику ЦИК РБ

В этой связи ОГП предлагает всем претендентам пригласить независимых экспертов и представителей СМИ, которые проверили бы качество подписей, зафиксировали бы подписные листы на видео, сообщила пресс-служба партии.





По сути это получился бы общественный контроль, общественная комиссия -- как это и положено на честных выборах.



