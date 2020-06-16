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ОГП предлагает создать общественную комиссию в пику ЦИК РБ

16.06.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Партия ОГП выступила с предложением противопоставить ЦИК РБ общественную комиссию в лице уважаемых граждан и представителей СМИ и не позволить властям беспрепятственно осуществить очередной этап фальсификаций: зарегистрировать кандидатов в зависимости от сценария, придуманного нынешним режимом.

В этой связи ОГП предлагает всем претендентам пригласить независимых экспертов и представителей СМИ, которые проверили бы качество подписей, зафиксировали бы подписные листы на видео, сообщила пресс-служба партии.

По сути это получился бы общественный контроль, общественная комиссия -- как это и положено на честных выборах.
 
 
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Партия ОГП выступила с предложением противопоставить ЦИК РБ общественную комиссию в лице уважаемых граждан и представителей СМИ и не позволить властям...
 
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