Гомельчанин избил пассажира такси и угрожал ножом компании

Источник материала: ОНТ

В Гомеле компания молодых людей обезвредила хулигана с ножом, который перед этим избил пассажира такси. О подробностях информирует УВД Гомельского облисполкома.

Пьяный мужчина пытался сесть в такси, где уже находился другой пассажир. Таксист вышел из автомобиля и пытался объяснить гомельчанину, что транспорт уже занят. Незнакомцу это не понравилось, он попытался ударить водителя, но тот увернулся. Тогда агрессор переключился на пассажира и ударил его по лицу. После нападавший скрылся.

Подозреваемый на ближайшей стоянке подошел к компании молодых людей и рассказал им о конфликте. Он искал поддержки, просил вступиться за него. Пока парни разговаривали с таксистом, пьяный гомельчанин попросил дать ему позвонить. Получив отказ, он разозлился и начал требовать телефон, угрожая всех порезать. Мужчина достал нож. Молодые люди смогли выбить оружие и скрутить нападавшего. На место вызвали милицию.

Установлено, что задержанный – 35-летний неработающий житель Гомеля. Ранее он был судим за кражу.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: УВД Гомельского облисполкома

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