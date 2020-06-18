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Автомобиль врезался в толпу протестующих в американском Портленде
Источник материала: ОНТ
Протесты в США обернулись ещё одним происшествием – автомобиль въехал в протестующих в Портленде.
Машина двигалась по встречной полосе на высокой скорости и протаранила толпу демонстрантов. Водитель скрылся, однако позже его задержали. В результате инцидента трое протестующих ранены. Все они доставлены в медицинские учреждения. Массовые протесты против расизма в Америке не прекращаются с конца мая.
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Протесты в США обернулись ещё одним происшествием – автомобиль въехал в протестующих в Портленде. Машина двигалась по встречной полосе на высокой скорости и...
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