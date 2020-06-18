Курсы валют на 18 июня: курс доллара 2.3817, курс евро 2.6781, российский рубль 3.4281

Источник материала: Myfin

18.06.2020: итоги торгов БВФБ

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0005 рубля до 2.3817, что составило 0.02%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.0548 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.005 (0.19%), на 18 июня 2020 курс составил 2.6781. По итогам месяца евро вырос на 0.0447 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0049 рублей (0.14%). За месяц средневзвешенный курс рубля увеличился всего на 0.0909 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 28 253 700 18 173 400 28 252 000

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.33 – 2.382 рублей, курс продажи доллара 2.384 – 2.435. Евро можно было продать в диапазоне 2.615 – 2.678 рублей, купить – 2.679 – 2.75.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =69.6 (стоимость 1 доллара равна 69.6 российских рублей),

=69.6 (стоимость 1 доллара равна 69.6 российских рублей), EUR/USD =1.125 (1 евро стоит 1.125 доллар),

=1.125 (1 евро стоит 1.125 доллар), EUR/RUB =78.2 (78.2 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .