Источник материала: Новости Волковыска

Решением Гродненского облисполкома оставшиеся в распоряжении облисполкома деньги, полученные от проведения республиканского субботника 25 апреля 2020 г. в Гродненской области, будут направлены в оздоровительные лагеря Гродненщины. Сумма не маленькая – 250 тысяч рублей.

12,5 тысяч рублей получит «Оздоровительный лагерь «Россь» управления образования Волковысского райисполкома. Деньги будут направлены на подготовку детского лагеря к летнему сезону, в том числе на развитие и укрепление материально-технической базы.