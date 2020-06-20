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Администрация Президента проведет встречи и прямые телефонные линии с гражданами в регионах
Источник материала: ОНТ
Руководство Администрации Президента продолжает выездные приёмы граждан в регионах. Стал известен график этих встреч на следующей неделе.
Первая из них пройдёт в Дзержинском райисполкоме. С 10 до 12 можно будет пообщаться с начальником главного идеологического управления Администрации Президента Ольгой Шпилевской. Причём белорусы смогут донести свои проблемы, а также своё видение развития малой родины и республики в целом не только лично. Также будут организованы прямые телефонные линии.
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Руководство Администрации Президента продолжает выездные приёмы граждан в регионах. Стал известен график этих встреч на следующей неделе. Первая из них пройдёт...
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