В Китае приступили к динамическим испытаниям поезда на магнитной подушке

Источник материала: ОНТ

В Китае начались заводские динамические испытания прототипа поезда на магнитной подушке. Проектная скорость новой техники составляет 600 км/ч. Об этом информирует «Синьхуа».

Динамические испытания поезда были проведены на экспериментальной линии для такой техники. Исследователи провели проверки тестового образца транспорта в различных рабочих режимах.

Система высокоскоростного поезда с магнитной левитацией включает в себя состав, рельсовый путь, тяговое электроснабжение и управление движением поездов на основе связи. Динамические испытания должны позволить проверить взаимодействие всех подсистем и дать возможность оптимизировать основные характеристики поезда.

Фото: «Синьхуа»

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram