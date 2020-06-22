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В Китае приступили к динамическим испытаниям поезда на магнитной подушке
Источник материала: ОНТ
В Китае начались заводские динамические испытания прототипа поезда на магнитной подушке. Проектная скорость новой техники составляет 600 км/ч. Об этом
Динамические испытания поезда были проведены на экспериментальной линии для такой техники. Исследователи провели проверки тестового образца транспорта в различных рабочих режимах.
Система высокоскоростного поезда с магнитной левитацией включает в себя состав, рельсовый путь, тяговое электроснабжение и управление движением поездов на основе связи. Динамические испытания должны позволить проверить взаимодействие всех подсистем и дать возможность оптимизировать основные характеристики поезда.
Фото: «Синьхуа»
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В Китае начались заводские динамические испытания прототипа поезда на магнитной подушке. Проектная скорость новой техники составляет 600 км/ч. Об этом информирует...
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