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Александр Лукашенко посещает 38-ю брестскую десантную бригаду

22.06.2020 11:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко посещает 38-ю бригаду сил специальных операций в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Президент ознакомится с условиями жизни и службы десантников. Недавно в части прошла реконструкция. Обновили казармы, клуб и столовую.  

Александр Лукашенко посещает 38-ю брестскую десантную бригаду

Александр Лукашенко посещает 38-ю брестскую десантную бригаду

Кроме того, главе государства продемонстрируют спецтехнику бригады: модернизированные БТРы, радиолинейную станцию «Цитрус»,  бронемашины «Кайман», подвижной инфоцентр, гаубицы и минометы. Все это отечественные разработки.  

Александр Лукашенко посещает 38-ю брестскую десантную бригаду

Также запланировано общение с военнослужащими.  

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Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко посещает 38-ю бригаду сил специальных операций в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   Президент...
 
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