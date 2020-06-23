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Пытали и сжигали заживо: в Мексике совершено нападение на деревню
Источник материала: ОНТ
На юге Мексики совершено страшное нападение на одну из деревень.
По меньшей мере, 15 человек погибли. Нападавшие, а это предположительно шестеро вооруженных людей, пытали и сжигали заживо своих жертв. Мотивы такой жестокости устанавливаются. Силовикам поручено обеспечить безопасность жителей других населенных пунктов.
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На юге Мексики совершено страшное нападение на одну из деревень. По меньшей мере, 15 человек погибли. Нападавшие, а это предположительно шестеро вооруженных людей,...
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