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Пытали и сжигали заживо: в Мексике совершено нападение на деревню

23.06.2020 11:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На юге Мексики совершено страшное нападение на одну из деревень. 

По меньшей мере, 15 человек погибли. Нападавшие, а это предположительно шестеро вооруженных людей, пытали и сжигали заживо своих жертв. Мотивы такой жестокости устанавливаются. Силовикам поручено обеспечить безопасность жителей других населенных пунктов. 

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На юге Мексики совершено страшное нападение на одну из деревень.  По меньшей мере, 15 человек погибли. Нападавшие, а это предположительно шестеро вооруженных людей,...
 
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