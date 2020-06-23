Родители пообещали сыну PlayStation, если тот похудеет. А теперь его не узнать

Источник материала: Tut.by

Зак Джордж из графства Лестершир (Англия) был самым полным ребенком в классе. По словам парня, он всегда любил вкусно поесть. Родители предложили ему сделку, и это сработало, пишет medialeaks.

Я любил сладости, шоколад и всё такое, у меня была просто смешная диета, — рассказал Зак.

Родители Зака, понимая, что избыточный вес сына не доведет его до добра, согласилась купить ребенку новую PlayStation, но только в обмен на соблюдение одного условия — Джордж должен немного похудеть.

— В 12 лет я действительно хотел PlayStation 2, поэтому согласился, — рассказал парень.

Первым делом, как рассказал Зак, он сократил употребление вредной пищи. Парень перешел на правильное питание — и успех не заставил себя ждать. Спустя пару недель весы показали нужный результат, а британец получил заветную приставку. Но главное, что его это захватило.

Парень увлекся активными видами спорта: регби, сквошем и кроссфитом, а поддержание здоровья и фитнес стали его главной страстью. Зак стал изучать основы бодибилдинга и прошел специальное обучение, в конце которого получил сертификат, свидетельствующий, что он может работать личным тренером.

В 2018 году Джордж принял участие в соревновании CrossFit Open, которое проходило в Англии, где его заметили представители спортивного сообщества страны. Хотя Зак и остался без медалей, спустя два года он вернулся на состязание и уверенно занял первое место.