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Оперный театр в Барселоне дал первый концерт для домашних растений
Источник материала: ОНТ
Оперный театр в Барселоне уже дал свой первый концерт после длительного карантина. Все места в партере и амфитеатре заняли комнатные растения.
В зале аншлаг. На представлении – более двух тысяч «зеленых зрителей». Репертуар подобрали с учетом интересов аудитории. Звучала серенада «Хризантемы» Джакомо Пуччини. После концерта все растения подарят медицинским работникам в благодарность за борьбу с инфекцией.
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Оперный театр в Барселоне уже дал свой первый концерт после длительного карантина. Все места в партере и амфитеатре заняли комнатные растения. В зале аншлаг. На...
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