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Оперный театр в Барселоне дал первый концерт для домашних растений

23.06.2020 11:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Оперный театр в Барселоне уже дал свой первый концерт после длительного карантина. Все места в партере и амфитеатре заняли комнатные растения. 

В зале аншлаг. На представлении – более двух тысяч «зеленых зрителей». Репертуар подобрали с учетом интересов аудитории. Звучала серенада «Хризантемы» Джакомо Пуччини. После концерта все растения подарят медицинским работникам в благодарность за борьбу с инфекцией.

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Оперный театр в Барселоне уже дал свой первый концерт после длительного карантина. Все места в партере и амфитеатре заняли комнатные растения.  В зале аншлаг. На...
 
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