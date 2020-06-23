Оперный театр в Барселоне дал первый концерт для домашних растений

Источник материала: ОНТ

Оперный театр в Барселоне уже дал свой первый концерт после длительного карантина. Все места в партере и амфитеатре заняли комнатные растения.

В зале аншлаг. На представлении – более двух тысяч «зеленых зрителей». Репертуар подобрали с учетом интересов аудитории. Звучала серенада «Хризантемы» Джакомо Пуччини. После концерта все растения подарят медицинским работникам в благодарность за борьбу с инфекцией.

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