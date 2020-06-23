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Кейт Миддлтон одела детей в дешевую одежду для праздничной фотосессии

23.06.2020 12:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кейт Миддлтон одела детей в дешевую одежду для праздничной фотосессии

Герцогиня Кембриджская устроила праздничную фотосессию в честь Дня отца и нарядила детей в дешевую одежду из масс-маркета, сообщает Daily Mail.

Снимки опубликованы в Instagram королевской семьи.

На кадрах принцесса Шарлотта запечатлена в джинсовом комбинезоне и розовых кедах. Младший принц Луи – в синем поло с принтом в виде медведя, шортах и ботинках, а старший – Джордж – в зеленой футболке H&M. Отмечается, что герцогиня часто предпочитает недорогие вещи и вызывает симпатии соотечественников.

Праздничные снимки Миддлтон сделала сама, недавно она опубликовала новое фото из этой серии. Принц Уильям на нем изображен во время игры с детьми на траве. Это фото покорило поклонников королевской семьи.

«Самая милая фотография, которую я когда-либо видел», «Сколько счастья на этом фото!», «Какая прекрасная семья», – поделились мнением в комментариях подписчики герцогов.

Фото: Instagram

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Герцогиня Кембриджская устроила праздничную фотосессию в честь Дня отца и нарядила детей в дешевую одежду из масс-маркета, сообщает Daily Mail. Снимки опубликованы в...
 
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