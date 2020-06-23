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Хоккеист Роман Дюков покидает минское «Динамо»
Источник материала: ОНТ
Защитник минского «Динамо» Роман Дюков покидает клуб.
Новый сезон защитник сборной Беларуси проведёт в Высшей хоккейной лиги в «Химике» из Воскресенска. В составе «Динамо» Роман Дюков провёл два сезона, в которых отметился четырьмя голевыми передачами. Ранее 24-летний защитник уже играл в ВХЛ, а также входил в состав сборной Беларуси на двух чемпионатах мира.
Фото: ХК «Динамо»
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Защитник минского «Динамо» Роман Дюков покидает клуб. Новый сезон защитник сборной Беларуси проведёт в Высшей хоккейной лиги в «Химике» из Воскресенска. В составе...
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