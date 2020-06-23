Хоккеист Роман Дюков покидает минское «Динамо»

Источник материала: ОНТ

Защитник минского «Динамо» Роман Дюков покидает клуб.

Новый сезон защитник сборной Беларуси проведёт в Высшей хоккейной лиги в «Химике» из Воскресенска. В составе «Динамо» Роман Дюков провёл два сезона, в которых отметился четырьмя голевыми передачами. Ранее 24-летний защитник уже играл в ВХЛ, а также входил в состав сборной Беларуси на двух чемпионатах мира.

Фото: ХК «Динамо»

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