Египет с 27 июня снимет основную часть введенных из-за пандемии ограничений

Источник материала: ОНТ

С 27 июня в Египте возобновят свою работу рестораны, кафе и кинотеатры, а также откроются религиозные учреждения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра страны Мустафу Мадбули.

Как отметил глава правительства страны, увеселительные заведения, а также заведения общественного питания смогут восстановить работу при условии того, что эх заполняемость будет составлять не более 25% от максимальной. При этом в ресторанах и кафе останется в силе запрет на курение кальянов, которое, как отметил премьер-министр, является одним из факторов передачи заболевания.

Также свою работу смогут возобновить мечети и христианские храмы, однако массовые пятничные молитвы мусульман и воскресные службы христиан пока останутся под запретом.

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

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