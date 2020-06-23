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Египет с 27 июня снимет основную часть введенных из-за пандемии ограничений
Источник материала: ОНТ
С 27 июня в Египте возобновят свою работу рестораны, кафе и кинотеатры, а также откроются религиозные учреждения. Об этом
Как отметил глава правительства страны, увеселительные заведения, а также заведения общественного питания смогут восстановить работу при условии того, что эх заполняемость будет составлять не более 25% от максимальной. При этом в ресторанах и кафе останется в силе запрет на курение кальянов, которое, как отметил премьер-министр, является одним из факторов передачи заболевания.
Также свою работу смогут возобновить мечети и христианские храмы, однако массовые пятничные молитвы мусульман и воскресные службы христиан пока останутся под запретом.
Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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С 27 июня в Египте возобновят свою работу рестораны, кафе и кинотеатры, а также откроются религиозные учреждения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на...
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