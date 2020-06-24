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Мелитина Станюта о задержаниях: «Куда подевался закон, который нас защищает?»
Источник материала: Tut.by
Известная белорусская гимнастка, многократный призер чемпионатов мира и Европы Мелитина Станюта
— В демократических странах, если гражданин не нарушает закон, он находится под защитой! И что это было вчера!!! Стоишь в очереди в магазин — сидишь в автозаке! ⠀
Напомним, вечером вторника, 23 июня, около магазина Symbal.by выстроилась очередь. Люди пришли поддержать магазин и что-нибудь купить, так как с 29 июня точка закрывалась. В итоге к магазину приехал автозак,
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Знаменитая гимнастка высказалась о задержаниях.
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