Мелитина Станюта о задержаниях: «Куда подевался закон, который нас защищает?»

Источник материала: Tut.by

Известная белорусская гимнастка, многократный призер чемпионатов мира и Европы Мелитина Станюта эмоционально отреагировала в своем Instagram на задержания людей в очереди к магазину Symbal.by, которые произошли 23 июня.



Фото из инстаграма Мелитины Станюты

— В демократических странах, если гражданин не нарушает закон, он находится под защитой! И что это было вчера!!! Стоишь в очереди в магазин — сидишь в автозаке! ⠀

Куда подевался закон, который нас защищает!!! — эмоционально написала девушка.

Напомним, вечером вторника, 23 июня, около магазина Symbal.by выстроилась очередь. Люди пришли поддержать магазин и что-нибудь купить, так как с 29 июня точка закрывалась. В итоге к магазину приехал автозак, было задержано 20 человек .