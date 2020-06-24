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Первый в Беларуси мультимедийный фонтан откроют 3 июля

24.06.2020 17:56 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Первый в стране мультимедийный фонтан будет открыт 3 июля в столичном парке Янки Купалы. Разработку концепта осуществляла Группа Сбербанк, она же финансировала выполнение необходимых строительных работ, чтобы сделать подарок мирового уровня жителям Минска.

В день запуска минчанам покажут уникальное шоу в акватории реки Свислочь, рассказали в БПС-Сбербанке.

Концепция «умного фонтана», подразумевает возможность «трансляции» просветительских программ для взрослых и детей. За реалистичное отражение мультимедийного контента отвечает специальный водный экран. Именно его плоскость будет в будущем транслировать образовательное видео, а в день открытия станет ярким фоном торжественного запуска.

Открытие фонтанного комплекса приурочено ко Дню Независимости Республики Беларусь. Создание фонтанного комплекса целиком финансирует Группа Сбербанк. Реализация проекта осуществляется при поддержке Мингорисполкома.

«Фонтан должен стать одной из городских достопримечательностей, популярной и у минчан, и у гостей столицы. Сам комплекс уникален и не имеет аналогов, а объекты схожих масштабов можно встретить лишь в считанных городах мира. Фонтан имеет крайне сложное инженерное решение, которое позволяет впечатлить зрителя ярким мультимедийным контентом», – отметил председатель правления БПС-Сбербанка Игорь Меркулов.

Фонтан станет самым крупным и мощным в Беларуси. Комплекс выполнен в форме прямоугольника длиной 90 метров и шириной 16 метров. Водную феерию образуют около 200 струй, которые поднимаются на высоту до 30 метров. Они также могут создавать различные эффекты, такие как бегущая дорожка, веер, лилия, боковые дуги, поворотные и вращающиеся струи.

На текущий момент завершены работы по монтажу фонтана и осуществляются его тестовые запуски. Потенциал фонтанного комплекса можно будет оценить во время церемонии открытия, которая будет доступна всем жителям и гостям Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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Первый в стране мультимедийный фонтан будет открыт 3 июля в столичном парке Янки Купалы. Разработку концепта осуществляла Группа Сбербанк, она же финансировала...
 
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