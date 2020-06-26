Фильмы, от которых хочется поплакать. И нет, эта подборка не связана с ситуацией в Беларуси

Источник материала: Tut.by

AFISHA.TUT.BY считает, что лучше посмотреть трогательный фильм и пустить слезу от переживаний за экранных героев, чем лишний раз волноваться, читая новости. Помогаем вам выпустить эмоции — вот несколько картин, не расплакаться во время которых просто невозможно. Если у вас есть сердце, конечно.

«Прекрасный день по соседству» (2019)

В ролях: Мэттью Риз, Том Хэнкс, Крис Купер, Сьюзэн Келечи Уотсон, Марианн Планкетт

Рейтинг на «Кинопоиске»: 6,7

Длительность: 109 минут

О чем фильм

Не спешите заранее разочаровываться из-за не самого высокого рейтинга фильма. Уж поверьте — всплакнуть вам точно захочется. В картине невооруженным глазом можно заметить «слезовыжимающие» приемчики от режиссера. Но это даже не бесит, потому что происходящее в фильме стоит того, чтобы намочить глаза. А еще игра Тома Хэнкса здесь отмечена номинацией на «Оскар».

По сюжету, известного журналиста-разоблачителя Ллойда Вогела отправляют на интервью к Фреду Рождерсу. Он — ведущий популярной детской передачи. Герой интервью, мягко говоря, воодушевления у Вогела не вызывает. Еще бы: журналист таит обиду на отца, смотрит на мир цинично. И таким добрым и милым людям, как Рождерсу, в его картине мира места нет. Но после знакомства Вогел начинает переосмысливать свое восприятие.

«Моя жизнь» (1993)

В ролях: Николь Кидман, Майкл Китон, Брэдли Уитфорд, Куин Латифа, Майкл Константин

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,8

Длительность: 117 минут

О чем фильм

Боб и Гейл Джонс — молодая семья, которая внешне выглядит счастливой: скоро у них родится сын. Но ожидание ребенка омрачается диагнозом Боба — он узнает, что у него рак почек. Причем такой, что дожить до рождения малыша может и не получиться. Чтобы сын познакомился с живым папой, Боб начинает записывать видеоролики для него.

Кажется, после пересказа сюжета нам больше не надо доказывать степень того, насколько этот фильм берет за душу. Здесь есть все, от чего мы сопереживаем с утроенной силой: болезнь, любовь, дети. Особенно трогает поведение главного героя: он совершенно не думает о себе и своей смерти, а полностью отдает себя еще не появившемуся на свет ребенку.

«Хористы» (2004)

В ролях: Жерар Жюньо, Франсуа Берлеан, Кад Мерад, Жан-Поль Боннер, Мари Бюнель

Рейтинг на «Кинопоиске»: 8,3

Длительность: 95 минут

О чем фильм

Картина рассказывает об интернате для трудных подростков. Казалось бы, мальчишки просто неуправляемые — даже ректор учреждения не может справиться с ними своими жестокими методами. Но воспитанникам везет: в интернат устраивается учитель музыки Клемент Матье, который отчаялся найти другую работу. «Новенького» методы ректора по воспитанию просто ужасают.

Добродушный учитель музыки решает действовать подпольно и организовывает школьный хор, во время которого общается с подростками. Здесь зрители начинают видеть, насколько же все-таки дети перенимают отношение к ним и превращаются из вредных мальчишек в милых. Как это может не тронуть? Вот и нам кажется, что никак. Фильм в свое время был высоко отмечен на разных фестивалях — дошел даже до «Оскара», где номинировался на «Лучший иностранный фильм». Правда, не выиграл.

«Семь жизней» (2008)

В ролях: Уилл Смит, Розарио Доусон, Вуди Харрельсон, Майкл Или, Барри Пеппер

Рейтинг на «Кинопоиске»: 8,2

Длительность: 118 минут

О чем фильм

Картину, может быть, можно было бы назвать банальной, если прочитать сценарий. Но то, в какой форме подано повествование, отличает фильм от других. Предупреждаем: будет очень запутанно — настолько, что возможно вы вообще не поймете, что к чему, даже на середине фильма. Но бумажные платочки приготовьте: в конце вас ждет удар под дых.

Так вот о сюжете. Главному герою Бену предстоит необычное путешествие. В пути он познакомится с семью незнакомыми людьми, включая девушку Эмили. Бен сам для себя неожиданно влюбляется в нее, вот только есть нюанс — она смертельно больна. Это несколько сбивает планы Бена. Но, может быть, в этом и смысл? Попробуйте разгадать, «что хотел сказать автор» — будет интересно. Как минимум, задумаетесь о понятиях искупления, раскаяния и вины — режиссер специально будет давить на ваши самые тонкие настройки.

«Хатико: Самый верный друг» (2008)

В ролях: Ричард Гир, Джоан Аллен, Кэри-Хироюки Тагава, Сара Ремер, Джейсон Александер

Рейтинг на «Кинопоиске»: 8,3

Длительность: 89 минут

О чем фильм

Если вы еще не смотрели «Хатико», то срочно включайте: это фильм, от которого в соплях захлебываются даже непробиваемые с виду люди. А если вы уже смотрели, то посмотрите еще раз: от того, что вы знаете сюжет, рыданий меньше не станет. Мы проверяли…

Фильм рассказывает о реальной истории, что делает его в разы более трогательным. Все случилось в Японии: однажды профессор колледжа нашел на вокзале щеночка акита-ину. В результате они стали лучшими друзьями, а вокзал — местом, куда пес всегда провожал профессора. И там же встречал. Даже когда хозяина не стало. Сдержать слезы при виде Хатико, который ждет и надеется на встречу с человеком, которого уже нет, невозможно. Даже от этого текста уже щиплет в носу.

«Спеши любить» (2002)

В ролях: Шейн Уэст, Мэнди Мур, Питер Койот, Дэрил Ханна, Лорен Джерман

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,9

Длительность: 101 минута

О чем фильм

Это одновременно и классика фильмов об отношениях в школе, и классика фильмов, на которых хочется рыдать в голос. При этом кинокритики картину не жалуют, но это сейчас для нас неважно. В начале фильма кажется, что он очень веселый, ведь главный герой Лэндон Картер — крутой чувак. Все хотели бы тусоваться с его компанией, которая состоит из типично красивых подростков, которые гнобят непопулярных учеников.

Все переворачивается, когда Картера наказывают: теперь ему надо заниматься с отстающими по учебе и играть роль в спектакле. Без помощи парню никак, и он просит помочь Джейми — невзрачную монашку, как все ее называют. Девушка соглашается, но при условии, что Картер в нее не влюбится. Но процесс пошел — и все это будет безумно нервно и мило одновременно. Не всплакнуть никак не выйдет даже с учетом этого сценария, но «контрольным выстрелом» по слезным железам будет даже не это. У Джейми лейкемия — как вам такой поворот в, казалось бы, простой любовной истории?

«Зеленая миля» (1999)

В ролях: Том Хэнкс, Дэвид Морс, Бонни Хант, Майкл Кларк Дункан, Джеймс Кромуэлл

Рейтинг на «Кинопоиске»: 9,0

Длительность: 189 минут

О чем фильм

Сперва «Зеленая миля» не выглядит как слезивый фильм. В нем рассказывается о блоке смертников в тюрьме. Каждый из них по пути к месту казни проходит «зеленую милю» — отсюда и название кино. В этом блоке работает Пол Эджкомб, который весьма опытный боец и много кого повидал на «зеленой миле». И в общем-то плакать здесь не о чем, но…

Однажды в блок заселяют огромного темнокожего парня Джона Коффи. Его обвиняют в страшном преступлении — убийстве и изнасиловании двух девочек. При такой жуткой биографии Коффи будет вам казаться весьма положительным человеком. Режиссер убедит вас этом посредством самого настоящего чуда. Какого — рассказывать не будем. Но здесь салфетки тоже понадобятся. Фильм удивителен тем, как без классических приемов вроде болезней, несчастной любви и милых животных он выворачивает наизнанку душу.

«Дневник памяти» (2004)

В ролях: Райан Гослинг, Рэйчел МакАдамс, Джеймс Гарнер, Джина Роулендс, Сэм Шепард

Рейтинг на «Кинопоиске»: 8,3

Длительность: 124 минуты

О чем фильм

Еще одна любовная история, от которой глаза моментально становятся на мокром месте. Что примечательно — фильм тоже снят по мотивам книги Николоса Спаркса. Можете во всех своих слезах винить его: писатель явно знает толк в драматичных отношениях. Вот и здесь разбить ваши сердечки постараются практически нищий Ной и Элли из богатой семьи. Молодые люди полюбили друг друга и оставались неразлучными. До момента, пока их не разделили сначала родители девушки, а потом Вторая мировая.

После этого всего чувства как-то улеглись: Элли даже вышла замуж. Однако заметка в газете изменила ее судьбу: девушка узнала о Ное и решила еще раз встретиться с ним, чтобы поставить точку в отношениях. Как вы понимаете, точка там не совсем получилась. Ах да, забыли сказать: все это вы узнаете от пожилого мужчины, который читает эту историю пожилой женщине, потерявшей память. Не будем томить: они и есть Ной и Элли.