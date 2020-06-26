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Репрессированным во время выборов беларусам за пару часов собрали $30 тыс, и это не конец
Источник материала: KYKY>
В фейсбуке
Вот как авторы крауд-инициативы объясняют, почему запустили сбор средств:
«Мы все привыкли к тому, что выборы в Беларуси – это время репрессий, но в этот раз массовые преследования кандидатов, блогеров, гражданских активистов и рядовых граждан начались задолго до даты голосования.
Сотни штрафов, десятки арестов. За решеткой находятся Сергей Тихановский, Виктор и Эдуард Бабарико, Игорь Лосик и десятки людей, против которых заведены уголовные дела и административные процессы. Это не только участники президентской гонки, но и люди, которые принимали участие в сборе подписей, стояли в очереди в магазин (!) с национальной символикой. Весь мир увидел сцену брутального задержания мирного манифестанта, где в маленьком городке Ганцевичи милиционер стал коленом на шею человеку. Ничего не напоминает? Онколога Виктора Хващевского, одного из ведущих специалистов в стране, арестовали, когда он возвращался домой, и родственники не могли найти его несколько дней.
Общество и правозащитники возмущены тем, что государство вновь брутально нарушает права человека, вместо того, чтобы провести свободные, честные и справедливые выборы.
Все собранные деньги будут переданы для компенсации расходов на адвокатов, на оплату штрафов и на поддержку семей репрессированных. Все выплаты будут проходить в согласовании с правозащитниками. Приоритет в выплатах будет отдаваться тем, кто впервые подвергся преследованию за свои права и свободы.
Спасибо за Вашу солидарность. За нашу и вашу свободу!»
Если и вы хотите внести свой вклад в доброе дело и поддержать пострадавших людей рублем, переходите по
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В фейсбуке идет сбор денег семьям репрессированных на фоне выборов в Беларуси. На сегодняшний день люди пожертвовали уже почти 30 тысяч долларов, при том, что вчера...
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