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Репрессированным во время выборов беларусам за пару часов собрали $30 тыс, и это не конец

26.06.2020 10:36 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В фейсбуке идет сбор денег семьям репрессированных на фоне выборов в Беларуси. На сегодняшний день люди пожертвовали уже почти 30 тысяч долларов, при том, что вчера в районе шести вечера кампания привлекла только около четырех тысяч долларов. То есть за полдня – плюс примерно 26 тысяч долларов. И эта скорость – вау! Любой омоновец, гоняющийся за людьми из очереди в магазин, позавидует.

Вот как авторы крауд-инициативы объясняют, почему запустили сбор средств:

«Мы все привыкли к тому, что выборы в Беларуси – это время репрессий, но в этот раз массовые преследования кандидатов, блогеров, гражданских активистов и рядовых граждан начались задолго до даты голосования.

Сотни штрафов, десятки арестов. За решеткой находятся Сергей Тихановский, Виктор и Эдуард Бабарико, Игорь Лосик и десятки людей, против которых заведены уголовные дела и административные процессы. Это не только участники президентской гонки, но и люди, которые принимали участие в сборе подписей, стояли в очереди в магазин (!) с национальной символикой. Весь мир увидел сцену брутального задержания мирного манифестанта, где в маленьком городке Ганцевичи милиционер стал коленом на шею человеку. Ничего не напоминает? Онколога Виктора Хващевского, одного из ведущих специалистов в стране, арестовали, когда он возвращался домой, и родственники не могли найти его несколько дней.

Общество и правозащитники возмущены тем, что государство вновь брутально нарушает права человека, вместо того, чтобы провести свободные, честные и справедливые выборы.
Но, кроме возмущения, мы должны действовать. Оплата штрафов, адвокатов и передач пробьют брешь не в одном семейном бюджете. Команда BY_Help призывает поддержать тех, кто попал под репрессивный маховик, через этот фандрейзер. Перевести средства можно с карты любого банка. Из Беларуси и любой точки мира.

Все собранные деньги будут переданы для компенсации расходов на адвокатов, на оплату штрафов и на поддержку семей репрессированных. Все выплаты будут проходить в согласовании с правозащитниками. Приоритет в выплатах будет отдаваться тем, кто впервые подвергся преследованию за свои права и свободы.

Спасибо за Вашу солидарность. За нашу и вашу свободу!»

Если и вы хотите внести свой вклад в доброе дело и поддержать пострадавших людей рублем, переходите по ссылке.

 
 
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В фейсбуке идет сбор денег семьям репрессированных на фоне выборов в Беларуси. На сегодняшний день люди пожертвовали уже почти 30 тысяч долларов, при том, что вчера...
 
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