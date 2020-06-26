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Торжественные мероприятия по случаю Дня Независимости Республики Беларусь пройдут на Гродненщине 3 июля (Программа)
26.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
По традиции начнется торжественная программа 3 июля с возложения цветов к памятникам воинам, отдавшим жизни за родину в годы войны. В Гродно митинг пройдет в парке имени Жилибера у памятника воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Начало – в 10.00.
Затем жителей приглашают на улицу Советскую, где буквально на каждом шагу будет что-то происходить. У памятника Соколовскому пройдет презентация гобелена «Истории живая нить», созданного в честь 75-летия Великой Победы. Гобелен размером 1,5 на 2 метра по эскизам искусствоведа, специалиста в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства Евгения Шунейко выполнили его сестра, известная в Гродно мастер-текстильщик Елена Шунейко и ее ученица Юлия Бородина.
С 11 до 19.00 можно послушать концерт в рамках проекта «Концерты на балконе», посетить торговые ряды ремесленников, в полдень – выступит квартет Гродненской капеллы. На площади Советской пройдет презентация творческой аллеи художников и фотографов.
С 13 до 18.00 праздничная программа будет и в Пышках с концертом и мастер-классом по спортивному ориентированию.
Вечером гродненцев приглашают на Курган Славы. В 20.00 начнется праздничный концерт и молодежный проект «Дзень вышыванкі», выступят коллективы и солисты центра культуры, музыкальный театр «Рада», ансамбль танца, музыки и песни «Белые росы». В 22.55 зрители и артисты вместе со всей страной исполнят гимн Беларуси. Акцию «Споем гимн вместе!» поддержат и в районах Принеманья. В Гродно после фейерверка праздничная программа продолжится концертом певицы Влады с участием артистов белорусской эстрады.
В областном центре праздничные мероприятии пройдут и в микрорайонах города, а также на базе отдыха «Привал» и в «Гарадзенским маёнтку «Каробчыцы».
3 июля в
Открытие состоится 3 июля сразу после митинга у обелиска в сквере по улице Свердлова. И до вечера основные мероприятия Дня Независимости в культурной столице Беларуси 2020 года будут проходить в замке. Это тематические праздничные программы, детский концертно-развлекательный марафон. Одним из эпизодов праздника станет XIII фестиваль национальных культур Лидчины. У стен замка разместятся интерактивные площадки, фотозоны, спортивно-игровой городок, будут проходить мастер-классы по различным ремеслам. Лидский погранотряд представит выставку оружия и обмундирования, а отдел Департамента охраны пригласит на показательные выступления кинологов.
После 19.00 эпицентром праздничных мероприятий станет площадка у дома Валентина Тавлая. Здесь выступят Саша Немо, молодежные коллективы Лидчины.
Акцент – на молодое поколение сделают на празднике в Щучине. К примеру, на площади Свободы молодежь города выстроится в элемент белорусского орнамента «Молодость». Тема вышивки продолжится вечером после 20.00 на дискотеке: все, у кого на одежде или в аксессуарах будет присутствовать вышивка, получат призы. И хотя главным местом притяжения на празднике будет площадка у Дома культуры, где можно посмотреть концерт и дефиле в национальных костюмах, посетить выставки и мастер-классы, стоит заглянуть и в другие уголки города. Например, с 14.00 – посмотреть концерт на балконе районной библиотеки. А в СШ №1 откроется тир и пройдут показательные выступления сотрудников РОВД.
В Берестовице во время митинга дань уважения выкажут и современникам – состоится церемония награждения лучших работников района. Будет работать молодежная площадка с национальным колоритом «#Беларусьмаладая», гостям предложат поучаствовать в играх, мастер-классах, посетить выставки. Развернется арт-зона «Васильковое настроение», посвященная васильку – как одному из символом Беларуси. Для тех, кто не любит сидеть на месте – квест-игра с препятствиями и заданиями по всему райцентру. Участникам предстоит собрать карту Берестовитчины.
Отличный подарок к празднику получат жители Волковыска – 3 июля в городе откроют здание ЗАГСа. Торжественный старт празднику дадут в 13.30 на площади Ленина. Здесь в рамках концерта выступит ансамбль танца, музыки и песни «Белые росы». Ближе к вечеру на городском пляже пройдет турнир по пляжному волейболу, а на площадке по улице Карла Маркса – фестиваль воздушных змеев. Вечером на площади Ленина – концертная программа с участием балалаечника Александра Воронище, ансамбля «Свободный стиль» и артистов района.
На Дятловщине 3 июля будут отмечать День Независимости и 80-летие образования района. Состоится чествование заслуженных тружеников района, передовиков, занесенных на районную Доску почета, в районную Книгу Славы. Во второй половине дня на площади выступит ансамбль «Песняры». Районная библиотека в 13.00 пригласит в «Зецельскую гасцёўню» в сквере у памятника Дворчанину, а с 4 до 6 вечера фотовыставка, галерея известных земляков, литературная гостиная будут работать возле музея.
Зельвенцев 3 июля после митинга и чествования передовиков приглашают на самые разнообразные тематические площадки. Так, в течение дня можно посетить полевой госпиталь, фронтовую танцплощадку, вернисаж с детскими работами на тему войны, побывать практически во всех школьных музеях района, посмотреть кино под открытым небом.
Ленточки с национальным орнаментом предложат повязать ивьевчанам. Впервые в городе в рамках 3 июля состоится награждение выпускников-медалистов, поздравят и передовиков. А в городе мастеров желающих научат завязывать намитку – старинный женский головной убор. Также в течение дня будут работать тематические площадки для зрителей всех возрастом.
Торжественный митинг с возложением цветов к памятнику воинам-освободителям в Мостах начнется в 11.30. Затем основные праздничные мероприятия будут проходить на площадке перед стадионом. Поздравят передовиков и заслуженных работников, вручат ордена Матери, а также стипендии учащимся от районного исполнительного комитета. С праздником мостовчан поздравят заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская, лауреаты международных конкурсов Влад Сазонов и Никита Фоминых. Вечером – концерт кавер-группы Beach Boogie Band и исполнение гимна страны.
С парада техники и возложения венков к могиле неизвестного солдата и памятнику погибшим землякам воинам-интернационалистам начнутся в 10 утра торжества в Новогрудке. Главная сцена разместится на площади Ленина. С концертными программами до 13.00 выступят творческие коллективы и солисты района, а в 10 вечера всех приглашают на концерт Гюнешь и шоу-балет Олега Мочана.
Настоящий звездный десант приедет в Островец. 3 июля в городе атомщиков начнется с театрализованного шествия и митинга. А с 13.00 – череда концертных программ: шоу-балет «Феерия», арт-группа «Беларусы», ансамбль «Гуляй, Бульбаш!». Вечером после 18.00 – шоу барабанщиков, концерт Navi Band, «Стары Ольса», Nuteki.
Кульминационным моментом митинга и праздника в честь Дня Независимости в Ошмянах станет акция «Письмо потомкам – 2045», в рамках которой видеообращение ветерана Великой Отечественной войны Татьяны Мягковой к будущему поколению будет помещено во временную капсулу и передано на хранение в музей имени Ф. Богушевича. Планируется, что покажут его через 25 лет в рамках празднования 100-летия Победы. Продолжится программа в парке концертом исполнителей района. А вечером жители Ошмян смогут посмотреть танцевальное шоу коллектива «Феерия».
На один день в Слониме откроется уникальная выставка «Медработники Слонимщины – участники Великой Отчественой войны». А сам праздник начнется в 11.00 с театрализации и митинга. В полдень в парке выступят «Песняры». Здесь же одна из тематических площадок будет посвящена вышиванке. Организаторы обещают массу интересных идей о том, как можно использовать этот элемент, чтобы было стильно и современно.
3 июля в Сморгони торжественно откроют Доску Почета и поздравят лучших работников всех сфер. В течение дня будут проходить концертные программы, работать тематические площадки, в том числе посвященная вышиванке. Вечером – концерт Алены Ланской, Влада Сазонова и Никиты Фоминых.
В Вороново в первой половине дня состоится митинг «Память за собою позови» с участием представителей власти и трудовых коллективов. Поздравят передовиков района, занесенных на Доску почета. Также в планах – радиоконцерт. Вороновчан также приглашают почтить память тех, кто воевал за независимость страны, и сказать слова благодарности современникам, занесенным на районную доску почета.
В Скиделе праздничное настроение будут создавать артисты и коллективы любительского творчества клубных учреждений Гродненского района. А вечером город присоединится к акции «Споем гимн вместе!».
Праздничный концерт исполнителей района, молодежный флешмоб «Красный, зеленый, белый», детская развлекательная площадка, выставка-продажа изделий мастеров народного творчества – все это в программе мероприятий в Кореличах. Утром всех приглашают на театрализованный митинг-реквием к мемориальному комплексу «Звезда».
Программа
праздничных мероприятий, посвященных
Дню Независимости Республики Беларусь,
в г. Гродно 3 июля 2020 г.
парк им. Ж.-Э.Жилибера,
10.00-10.30 «Мы – усе дзеці твае, Беларусь!»,торжественный митинг упамятника погибшимвоинам и партизанам, церемония возложения цветов и венков.
Сцена летней эстрады
11.00 – 19.00«А музыка звучит…»,лайт-площадка.
В течение дня работает праздничная торговля, аттракционы
ул. Советская
11.00 – 19.00
· «Виртуозы на балконе», концерты живой музыки на балконах;
· «Белорусские традиции»,торговые ряды ремесленников;
· «Кветкі фестывалю», фотовыставка (КЦ «Фестивальный»).
Площадка около памятника Соколовскому В.Д.
11.00 – 13.00«Истории живая нить», выставка-презентация гобелена, посвященного 75-летию Великой Победы.
Это будет единственный, уникальный в мировой истории случай «выноса» гобелена на улицу на открытый воздух для демонстрации людям. В последующем такого не произойдет из-за особенностей хранения и выставления гобеленов.
площадка около молодежного центра «Гродно»
12.00 – 13.30 «Гармония души»,выступление квартета Гродненской капеллы
пл. Советская
11.30 – 12.00 «Гродно глазами мастеров», презентация творческой аллеи художников и фотографов при поддержке банкаВТБ
Урочище «Пышки»
13.00 – 16.00 «Волшебная карта Пышков», мастер-класс по спортивному ориентированию
15.00 – 18.00«Прызнанне наша і любоў табе, радзімы край!», музыкально-развлекательная программа
Курган Славы
20.00 – 21.30«#БеларусьМолодая!», молодежный проект «Дзень вышыванкі» с участием артистов Гродненского городского центра культуры
21.30 – 00.20 «Табе, Беларусь, прысвячаецца…»,праздничный концерт:
· программа «Музыкального театра «Рада»;
· Программа «Ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы»;
22.55 – 23.00 «Споем гимн вместе!»,республиканская акция
23.00 праздничный салют
23.10 – 00.20
· концертная программа певицы Влады с участием артистов белорусской эстрады.
В микрорайонах города
10.00 — 11.00«Зарядка вместе с чемпионом», семейное культурно-спортивное мероприятие с фитнес-центром «FoxClub»(сквер, ул. Левонабережная)
15.00 — 18.30«#МаЯБеларусь», праздник микрорайона(ТЦ «Санта», ул. Огинского, 2)
19.00 — 20.00«Льются песни над вечной рекой!»,проект «Ротонда-Арт» с участием артистов Гродненской областной филармонии (смотровая площадка, ул. Дарвина)
14.00 – 18.00«Улицы поют», музыкальныйарт-проект с участием профессиональных и любительских коллективов г. Гродно:
· 14.00 «Мая краіна Беларусь – сваім народам ганарусь!»
(ул. Пушкина, 35);
· 14.00 «Сасвятам,Радзіма мая дарагая!» (ул. Горького, 26);
· 16.00 «Навеки мы едины. Страна моя – моя судьба!»
(ул. Лиможа, 46);
· 16.00 «Сасвятам, мая краіна, мой васільковыцуд!»
(ул. Тавлая, 72б)
База отдыха «Привал»
15.00 – 23.00 «Независимость. Празднуем вместе!»,праздничная спортивно-развлекательная программа
АТК «Гаразенскі маёнтак «Каробчыцы»
12.00 – 18.00 «Мир тебе, моя Беларусь!»,концертно-развлекательная программа
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Торжественные мероприятия по случаю Дня Независимости Республики Беларусь пройдут на Гродненщине 3 июля (Программа)
По традиции начнется торжественная программа 3 июля с возложения цветов к памятникам воинам, отдавшим жизни за родину в годы войны. В Гродно митинг пройдет в парке...
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