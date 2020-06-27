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81-летний мужчина пошёл в лес и не вернулся. Утром следующего дня началась поисковая операция
Источник материала: ОНТ
У ПРОПАСТИ ВО РЖИ. Мядельский район. 81-летний житель деревни Корки не планировал кататься со спасателями на квадроцикле. Так получилось. 21 июня мужчина пошёл в лес и не вернулся. Утром следующего дня началась поисковая операция. Помимо милиции и добровольцев в район отправили группу Республиканского отряда специального назначения МЧС. В небо подняли квадрокоптер.
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Пенсионер плутал почти двое суток. Заблудился даже не в лесу. В поле. За высокими растениями не мог разглядеть нужное направление. Когда мужчину нашли, он был обессилен. Впрочем, даже в таком состоянии не преминул поделиться угощением от поисковиков с их служебной собакой. Сейчас мужчина дома, его жизни ничего не угрожает.
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У ПРОПАСТИ ВО РЖИ. Мядельский район. 81-летний житель деревни Корки не планировал кататься со спасателями на квадроцикле. Так получилось. 21 июня мужчина пошёл в лес...
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