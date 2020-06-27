После постов с критикой власти журналисты госТВ лишаются программ, а артисты – концертов

Источник материала: KYKY

Впервые в истории Беларуси такое количество медийных персон решили публично озвучить свою позицию по поводу ситуации в стране. Артисты, спортсмены, блогеры массово пишут посты с критикой власти, потому что, видимо, уже устали молчать. И некоторых за их активную гражданскую позицию уже начали «наказывать».

Мы уже рассказывали вам, как главный тренер хоккейной команды президента Дмитрий Басков пристыдил спортсменов за их позицию: «​Государство в них верило и подставляло плечо. А сегодня, когда самое время ответить взаимностью, кто-то позволяет себе низкие, подлые комментарии. Это не что иное, как подлость». Мы писали и о том, что с сайта ОНТ начали пропадать личные страницы ведущих, которые позволили себе написать посты про разгоны и задержания людей.

Сегодня мы расскажем историю Дмитрия Врангеля, который до недавнего времени вел на ОНТ передачу «Приключения капитана Врангеля». 24 июня Дмитрий на своей странице в Instagram написал пост, где сравнил происходящее в Беларуси с поведением шакалов в природе и опубликовал фото в майке с Погоней: «Я видел, как в живой природе шакалы загоняют в угол раненого зверя, но мы не в Саванне! Я не вижу разницы между ОПГ РБ 80-90-х и сегодняшним днем! Тогда, в 90-х, мальчишек и бабушек по дворам не щемили, в угол, как животных, не загоняли, людей в плену массово не держали. Такой опасности за свою жизнь и жизнь своих близких я не испытывал как сегодня! На мне герб Погоня и в связи с этим вопрос: «Готовы ли «стражи порядка» не бежать, а убегать?».

Сегодня, 27 июня, Дмитрий написал еще один пост: «Всем поклонникам нашей авторской программы хочу сообщить, что телеканал ОНТ прекратила её показ».

То есть спустя три дня после разгромного поста гостелеканал решил отказаться от услуг ведущего. Совпадение? Впрочем, выводы делайте сами.

Есть и еще одна история, она про артиста Дядю Ваню. Он тоже решил не оставаться в стороне и написал на своей странице в Instagram: «Выбор или Выборы? <...> По-моему, это страх. А тот, кто боится, не может вести за собой людей. <...> Перемены нужны!».

Спустя несколько дней артист узнал, что его концерт в Гомеле отменили . Официальная причина – «не нашлось финансирования».