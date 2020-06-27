ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

После постов с критикой власти журналисты госТВ лишаются программ, а артисты – концертов

27.06.2020 13:00 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Впервые в истории Беларуси такое количество медийных персон решили публично озвучить свою позицию по поводу ситуации в стране. Артисты, спортсмены, блогеры массово пишут посты с критикой власти, потому что, видимо, уже устали молчать. И некоторых за их активную гражданскую позицию уже начали «наказывать». 

Мы уже рассказывали вам, как главный тренер хоккейной команды президента Дмитрий Басков пристыдил спортсменов за их позицию: «​Государство в них верило и подставляло плечо. А сегодня, когда самое время ответить взаимностью, кто-то позволяет себе низкие, подлые комментарии. Это не что иное, как подлость». Мы писали и о том, что с сайта ОНТ начали пропадать личные страницы ведущих, которые позволили себе написать посты про разгоны и задержания людей. 

Сегодня мы расскажем историю Дмитрия Врангеля, который до недавнего времени вел на ОНТ передачу «Приключения капитана Врангеля». 24 июня Дмитрий на своей странице в Instagram написал пост, где сравнил происходящее в Беларуси с поведением шакалов в природе и опубликовал фото в майке с Погоней: «Я видел, как в живой природе шакалы загоняют в угол раненого зверя, но мы не в Саванне! Я не вижу разницы между ОПГ РБ 80-90-х и сегодняшним днем! Тогда, в 90-х, мальчишек и бабушек по дворам не щемили, в угол, как животных, не загоняли, людей в плену массово не держали. Такой опасности за свою жизнь и жизнь своих близких я не испытывал как сегодня! На мне герб Погоня и в связи с этим вопрос: «Готовы ли «стражи порядка» не бежать, а убегать?». 

Сегодня, 27 июня, Дмитрий написал еще один пост: «Всем поклонникам нашей авторской программы хочу сообщить, что телеканал ОНТ прекратила её показ».

То есть спустя три дня после разгромного поста гостелеканал решил отказаться от услуг ведущего. Совпадение? Впрочем, выводы делайте сами. 

Есть и еще одна история, она про артиста Дядю Ваню. Он тоже решил не оставаться в стороне и написал на своей странице в Instagram: «Выбор или Выборы? <...> По-моему, это страх. А тот, кто боится, не может вести за собой людей. <...> Перемены нужны!».

Спустя несколько дней артист узнал, что его концерт в Гомеле отменили. Официальная причина – «не нашлось финансирования». 

Читайте по теме: «Мы устали бояться». Власть критикуют даже те, кто молчал годами: и силовики, и поп-звёзды, и ведущие госТВ

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впервые в истории Беларуси такое количество медийных персон решили публично озвучить свою позицию по поводу ситуации в стране. Артисты, спортсмены, блогеры...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Беларуси поздравил юношей и девушек с Днем молодежи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
27.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика