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В Кобрине работники МЧС спасли на пожаре хозяина квартиры

29.06.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

27 июня в 19:10 кобринским спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Дзержинского в Кобрине. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, из окна квартиры на пятом этаже шел дым, сообщает Брестское областное управление МЧС.

В Кобрине работники МЧС спасли на пожаре хозяина квартиры

В ходе разведки звеном газодымозащитной службы хозяин был обнаружен лежащим на полу в коридоре. Мужчину вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра он был госпитализирован.

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. В результате огнем поврежден диван, постельные принадлежности, закачены стены и потолок в жилой комнате. Эвакуация других жильцов дома не понадобилась из-за отсутствия задымления на лестничной клетке.

Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении со стороны хозяина.

Служба новостей “КВ”.

 
Теги: Новости
 
 
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В Кобрине работники МЧС спасли на пожаре хозяина квартиры
 
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