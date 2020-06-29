В Кобрине работники МЧС спасли на пожаре хозяина квартиры

Источник материала: Кобринский вестник

27 июня в 19:10 кобринским спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Дзержинского в Кобрине. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, из окна квартиры на пятом этаже шел дым, сообщает Брестское областное управление МЧС.





В ходе разведки звеном газодымозащитной службы хозяин был обнаружен лежащим на полу в коридоре. Мужчину вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра он был госпитализирован.

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. В результате огнем поврежден диван, постельные принадлежности, закачены стены и потолок в жилой комнате. Эвакуация других жильцов дома не понадобилась из-за отсутствия задымления на лестничной клетке.

Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении со стороны хозяина.

Служба новостей “КВ”.