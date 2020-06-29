В Советском районе Гомеля избирательная комиссия не признала подписи Бабарико и Цепкало

Источник материала: Tut.by

Советская районная избирательная комиссия Гомеля не признали подписи Бабарико и Цепкало, сообщил gomelspring.org долгосрочный наблюдатель кампании «Правозащитники за свободные выборы» Леонид Судаленко.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Согласно ст. 67 Избирательного кодекса, окружные, территориальные избирательные комиссии проверяют достоверность подписей избирателей. При этом должно быть проверено не менее 20 процентов подписей избирателей в подписных листах от количества подписей, необходимых для регистрации кандидата в депутаты. Если количество обнаруженных при проверке недостоверных подписей избирателей составит более 15 процентов от количества проверенных подписей, проводится дополнительная проверка еще 15 процентов подписей избирателей от количества подписей, необходимых для регистрации кандидата в депутаты. В случае, если суммарное количество недостоверных подписей избирателей, выявленных при проверках, составит более 15 процентов от общего количества проверенных подписей в подписных листах, дальнейшая проверка подписей в подписных листах прекращается.

Самый большой процент недействительных подписей по результату основной и дополнительной проверки у Виктора Бабарико — 23,28%. По этой причине принято решение не засчитывать экс-главе Белгазпромбанка все сданные на проверку 4870 подписей. У экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало по результату двух проверок недействительными оказались 16,7%. В итоге ему не пошли в зачет все 1956 подписей.

У оставшихся пяти претендентов, включая действующего главу государства процент недействительных подписей в результате основной проверки составил менее 15% и по ним повторные проверки не проводились. Абсолютно чистыми оказались все 45 подписей только у экс-депутата Анны Канопацкой.

По словам независимого наблюдателя, на заседании также принято решение о местах и помещениях в районе для размещения и ведения предвыборной агитации. По всем решениям голосовали единогласно, альтернативных мнений у членов районного избиркома не возникло.

Леонид Судаленко рассказал TUT.BY, что причину, почему подписи были признаны недействительным, в комиссии не назвали.

— Признаков недействительных подписей не называли. Например, что где-то подписные листы заполнены не теми чернилами или проживает в Канаде, а подписался в Советском районе Гомеля — такого не было. То есть узнать, почему подписи были признаны недействительными, теперь можно только если штабом претендента или им самим будет подана жалоба. Тогда комиссия должна отреагировать. Сегодня еще будет заседание в Центральном районе Гомеля. Если и там будут такие цифры, значит, решение по стране кого регистрировать, кого нет, уже принято, — сказал Судаленко.

Комментируя в целом итоги заседания, наблюдатель отметил, что заседание длилось около получаса, кворум был, на нем присутствовали 12 из 13 членов комиссии. В районном избиркоме зарегистрировались еще 9 наблюдателей от прогосударственных структур, однако они пока своего интереса к кампании не проявляют. Наблюдатель также добавил, что практически все на заседании комиссии находились в масках.

Советский район Гомеля является одним из самых крупных, здесь проживает около 180 тысяч человек. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5-го по 14 июля.