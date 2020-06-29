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"Потратили на запуск больше 100 тысяч рублей". Продлят ли власти разрешение на доставку лекарств

29.06.2020 14:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси 1 июля заканчивается действие разрешения на доставку безрецептурных лекарств, которую ввели из-за пандемии. Эпидситуация по-прежнему остается не из простых, а будут ли у белорусов и дальше возможность онлайн покупать эти лекарства — пока под вопросом. Власти пока не приняли решение, продлевать ли срок действия этого разрешения. FINANCE.TUT.BY поговорил с участниками рынка о результатах эксперимента, нужно ли его продлевать и какие товары пользуются популярностью спросов при такой доставке.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Напомним, 24 апреля президентским указом приняли первый пакет мер по поддержке экономики и соцсферы. Среди новшеств — компаниям, у которых есть лицензия на фармацевтическую деятельность по розничной торговле лекарствами, разрешили торговать ими вне торговых объектов. Но делать это можно до 1 июля этого года.

Правительству потребовалось почти три недели, чтобы определить, какие организации смогут заниматься доставкой безрецептурных лекарств, их 29. То есть у компаний по факту было меньше полутора месяца, чтобы заниматься такой доставкой. В итоге воспользовались такой возможностью 4 компании. Участники рынка объясняют это сжатыми сроками и неопределенными перспективами, ведь непонятно, продлят ли с 1 июля разрешение на эту деятельность.

В этой ситуации Ассоциация предприятий онлайн-торговли обратилась в Минздрав с просьбой продлить действие разрешения. Один из аргументов, почему это нужно сделать, — отсутствие возможности за такой короткий период времени объективно оценить, нужна ли услуга доставки лекарств белорусам. «В ответе в ведомстве выразили мнение, что в связи с улучшением эпидемиологической обстановки продлевать действие разрешения считают нецелесообразным», — рассказывает один из участников рынка.

По нашей информации, 25 июня представители Минздрава провели встречу с компаниями, которые осуществляют доставку. Им предложили разработать варианты изменений в действующее законодательство, которые бы позволили регламентировать условия доставки и гарантировать безопасность для людей.

«За этот период нельзя полностью объективно оценить соотношение польза-риск»

Одной из компаний, которая с 18 мая запустила доставку безрецептурных лекарств, стало СЗАО «Медвакс» (сервис запустили на базе действующего с 2019 года интернет-магазина aptekatut.by).

— В течение следующих трех недель ассортимент нашего интернет-магазина пополнился более 1,5 тыс. наименований. Большой популярностью среди наших клиентов пользовались противовирусные, иммуномодулирующие и витаминсодержащие средства, — рассказывают в компании. — Можно выделить две основных категории наших клиентов, пользующихся доставкой. К первой относятся люди, старающиеся ограничить свои контакты в период пандемии, ко второй — люди с ограниченными возможностями. Кроме того, несмотря на небольшой срок функционирования, нами замечена тенденция увеличения популярности доставки лекарственных средств среди занятой, мобильной части населения.

В компании рассказывают, что от клиентов за это время не поступило жалоб на качество предоставляемой услуги. «Период функционирования интернет-торговли лекарственными средствами крайне мал и поэтому нельзя полностью объективно оценить соотношение польза-риск этого вида деятельности. Понимаем точку зрения регулятора и солидарны с тем, что отпуск даже безрецептурных лекарственных средств должен быть контролируемым и сопровождаться квалифицированной консультацией специалиста», — добавляют в компании.

Ее представители полагают, что компромиссом в сложившейся ситуации может стать продление возможности интернет-торговли до полного прекращения эпидемии COVID-19, «так как у людей в этот период должно быть право, оставаясь на добровольной самоизоляции, получать лекарственную помощь на дому». «За это время у специалистов Министерства здравоохранения и участников рынка будет возможность совместно оценить первые результаты внедрения доставки лекарств на постоянной основе и при необходимости внести правки в существующую нормативную базу», — полагают в Медвакс.

Как аптечный холдинг потратил больше 100 тысяч рублей на запуск доставки

Холдинг «Аптека групп» запустил доставку безрецептурных лекарств с 20 мая. Сейчас эта услуга доступна во всех областных центрах, а также в радиусе 15 километров от них. Запустили доставку в Полоцке и Новополоцке. Онлайн-сервис позволяет заказать товары из аптеки с доставкой на дом (платно) или до ближайшей аптеки (бесплатно).

— Из-за крайне короткого периода география проекта не охватила большую часть страны — районные центры и небольшие города. И в случае отмены разрешения у их жителей как минимум не будет шансов получить опыт пользования современным дистанционным фармсервисом. Требуется время также и для того, чтобы сделать объективные выводы об аудитории услуги, — рассказывают в холдинге. — Помимо защиты своих покупателей мы рассматривали развитие торговли через интернет и доставку в качестве еще одного шага к расширению доступности лекарств прежде всего для жителей отдаленных регионов страны.

В холдинге отмечают, что на реализацию проекта (создание курьерской службы, закупка транспорта, закупка необходимого терминального оборудования, создания инфраструктуры, разработка необходимой системы учета и логистики, а также доработки интернет-сайта для онлайн-заказа) потратили больше 100 000 белорусских рублей. В компании объясняют, что видят перспективу в этом направлении, поэтому вложили в него эти средства.

— Развитие онлайн-сервисов — это не просто мера в период эпидемии, а требование времени. Наша жизнь неразрывно связана с онлайн-услугами. С другой стороны, интернет-аптека не сможет полностью заменить классический фармсервис. Во многих случаях необходим личный контакт с провизором. Поэтому мы верим в параллельное развитие обоих направлений. Онлайн-сервис — это хорошая возможность расширить географию оказания фармацевтической помощи в малых городах и в деревнях, у жителей которых появится доступ к максимально широкому ассортименту лекарств и медицинских товаров. Мы выступаем за движение вперед и возможность продления срока действия разрешения до конца года. За это время будет возможность выработать соответствующие поправки в законодательство, а также получить объективные данные о востребованности онлайн-услуг.

В компании рассказали, какие товары пользуются спросом при онлайн-заказе и доставке.

— Из лекарственного ассортимента доставляем только препараты, отпускаемые без рецепта. Рецептурные средства, а также БАД и термолабильные препараты (требующие особых условий хранения и транспортировки), покупателям предлагается заказать с доставкой в ближайшую аптеку. Ежедневно мы регистрируем рост числа посетителей онлайн-аптеки. Наибольшим спросом среди интернет-аудитории пользуются лекарственные средства — 72% от общего количества заказанных товаров. Около 24% — косметика, товары для гигиены и медицинские товары. И примерно 4% — медицинская техника, — отмечают в аптечном холдинге. — При этом растет количество повторных заказов, что говорит о положительном опыте и готовности белорусов осуществлять покупку лекарственных средств через Интернет.

В компании добавляют, что сборка, хранение, транспортировка до аптеки осуществляется в соответствии с требованиями надлежащей дистрибуторской практики (GDP), т.е. гарантирующая качество лекарственных средств и иных товаров на всех этапах цепи поставки.

 
 
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В Беларуси 1 июля заканчивается действие разрешения на доставку безрецептурных лекарств, которую ввели из-за пандемии. Эпидситуация по-прежнему остается не из...
 
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