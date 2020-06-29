Житель Пинского района подозревается в краже велосипеда (прокатного колобайка)

Источник материала: Виртуальный Брест

По данным следствия, ночью 21 июня 58-летний житель Пинского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, с остановки общественного транспорта похитил велосипед KOLOBIKE, который принёс по месту жительства.





Правоохранителям подозреваемый пояснил, что велосипед он хотел разобрать на части и продать.

Следователями в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (кража, совершенная повторно) Уголовного кодекса. Ранее мужчина судим за разбой.

Похищенный велосипед изъят и возвращён владельцу.