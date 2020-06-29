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Житель Пинского района подозревается в краже велосипеда (прокатного колобайка)

29.06.2020 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По данным следствия, ночью 21 июня 58-летний житель Пинского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, с остановки общественного транспорта похитил велосипед KOLOBIKE, который принёс по месту жительства.

Житель Пинского района подозревается в краже велосипеда (прокатного колобайка)

Правоохранителям подозреваемый пояснил, что велосипед он хотел разобрать на части и продать.

Следователями в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (кража, совершенная повторно) Уголовного кодекса. Ранее мужчина судим за разбой.

Похищенный велосипед изъят и возвращён владельцу.

 
 
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  По данным следствия, ночью 21 июня 58-летний житель Пинского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, с остановки общественного транспорта похитил...
 
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