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Житель Пинского района подозревается в краже велосипеда (прокатного колобайка)
29.06.2020 14:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По данным следствия, ночью 21 июня 58-летний житель Пинского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, с остановки общественного транспорта похитил велосипед KOLOBIKE, который принёс по месту жительства.
Правоохранителям подозреваемый пояснил, что велосипед он хотел разобрать на части и продать.
Следователями в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (кража, совершенная повторно) Уголовного кодекса. Ранее мужчина судим за разбой.
Похищенный велосипед изъят и возвращён владельцу.
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По данным следствия, ночью 21 июня 58-летний житель Пинского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, с остановки общественного транспорта похитил...
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